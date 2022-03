Știrea cea mai importantă de la începutul crizei ucrainene

În cursul serii de ieri mai multe agenții de presă au reluat o știre furnizată prin CNN, ce marchează apariția „telefonului roșu" între SUA și Rusia. Știrea este scurtă, mi se pare ca fiind cea mai importantă în contextul crizei mondiale declanșate prin invazia Ucrainei și ne dă posibilitatea să vizualizăm corect felul în care vor decurge treburile în continuare din punct de vedere al evitării unui conflict nuclear.

Mai întâi, știrea: "Statele Unite şi Rusia au înfiinţat o linie specială de telecomunicaţii la nivel militar, pentru evitarea oricăror incidente generate de interpretări greşite, în contextul intervenţiei militare ruse în Ucraina, informează CNN. 'Departamentul american al Apărării a creat, pe 1 martie, o linie pentru reducerea riscurilor de conflict cu Ministerul rus al Apărării, în scopul evitării interpretărilor greşite, incidentelor militare şi escaladării crizei', a declarat un oficial de rang înalt de la Washington. 'Statele Unite menţin o serie de canale de comunicaţii pentru a discuta cu ruşii chestiuni esenţiale de securitate în cursul situaţiilor de urgenţă', a precizat oficialul citat. Linia specială de telecomunicaţii militare este coordonată, în partea americană, de Comandamentul SUA pentru Europa, cu sediul în Stuttgart (Germania), iar în partea rusă de Ministerul Apărării de la Moscova."

Știrea este importantă din cel puțin două direcții, una fiind cea în care suntem asigurați că există comunicare responsabilă instituționalizată între SUA și Rusia, iar a doua că treburile, dac-ar degenera voit sau întâmplător, nu sunt lăsate să evolueze conform deciziilor individuale ale lui Biden sau Putin. Îngrijorarea mondială majoră a momentului ar fi că acest conflict din Ucraina s-ar extinde teritorial în mod necontrolat sau s-ar putea upgrada la nivel nuclear, deci comunicarea oficializată că există un colectiv mixt coordonat prin Pentagon și Ministerul Rus al Apărării, ce veghează ca evenimentele să nu escaladeze, este de natură să aducă mai mult calm și să ne reașeze în matca raționalului.

Ca să înțelegeți mai ușor ce presupune acest gen de comunicare și de ce este vitală, vă sugerez să vizionați un film de-acum 20 de ani, pe care l-am revăzut chiar alaltăieri, Netflix-ul mi l-a adus brusc în atenție, prin mijloacele lor „specifice". Filmul se numește „The Sum of all Fears" (Suma tuturor fricilor), a fost creat și scos pe piață imediat după evenimentele 9/11/2001, fiind realizat după un roman de-al lui Tom Clancy de prin 1991. Are și actori mari în distribuție, cu Ben Affleck în rolul agentului Jack Ryan și Morgan Freeman jucând rol de șef CIA, dar mai important este că abordează/creionează posibilul război nuclear dintre SUA și Rusia prin prisma relaționării celor doi președinți aflați la început de mandat, George Bush Jr. și Vladimir Putin, ce nu apar în film cu numele real, dar sunt bine stilizați cinematografic conform informațiilor reale existente la acel moment, unul la fel de dificil din punct de vedere militar ca cel pe care-l trăim azi. Ce-i important este că în film se face și o prezentare elocventă a arsenalului militar al celor două state, ce era deja impresionant și acum 20 de ani.

„Lista neagră a lui Putin" și „Lista iepurașului"

Aseară mă sună un prieten, vechi corporatist și bun cunoscător a tot felul de culise, amic fiind cu mulți foști și actuali șefi de prin serviciile secrete. Pe un ton grav îmi zice de o nouă listă cu nume ce e pe cale să apară, la care eu îi răspund să le dea dracului de liste, că oricum prostia scornită cu „lista prietenilor lui Putin" i-a speriat pe mulți, unii n-au dormit noaptea, alții s-au apucat să se scuze fiind nevinovați, câțiva s-au apucat să trimită agendei filmulețe anti-Putin ca să dovedească cumva că n-au ce căuta pe listă.

Prietenul meu insistă însă, și-mi zice că de data asta e vorba de „lista neagră a lui Putin", care a fost scrisă la ambasada Rusiei de la București, și că sunt și câțiva prieteni comuni acolo, deci trebuie să facem ceva. Și se apucă să-mi înșire nume ce-ar fi vizați de represaliile lui Putin: Băsescu, Cîțu, Gâdea, Radu Tudor, Chireac, Turcescu, Rareș Bogdan, mai zice încă câteva nume de oameni mai puțin cunoscuți și finalizează apoi cu SRS și Adrian Năstase, subliniind că asta e ciudat, cei doi fiind prezenți și pe cealaltă listă. Eu îi răspund că e o treabă gravă și nepermisă, și-i zic s-o ia pe fir înapoi de la sursa de unde a aflat, să încercăm să facem ceva să nu apară public așa ceva. Îmi răspunde că așa o să facă, dar ca să mă înveselească îmi zice bancul cu iepurașul și lista informatorilor.

Pe scurt: iepurașul, sătul să tot fie hăituit prin pădure, răspândește zvonul că este în posesia listei de informatori la Securitate și cei vizați o s-o pățească rău. Ursul îl găsește pe iepuraș, află că este pe listă și nedorind să apară de rușinea familiei și a celorlalte animale, își leagă un pietroi de picior și se sinucide aruncându-se în lac. Lupul capătă și el confirmarea de la iepuraș că e pe listă și, din aceleași motive de onorabilitate dar și de frica răzbunării celorlalte animale pe care le-a turnat, găsește o funie și se spânzură de un copac. Vulpea șireată îl găsește pe iepuraș, află de la el că e și ea pe listă, dar cu o voce mieroasă îl întreabă pe iepuraș dacă n-ar putea s-o șteargă pe ea de pe listă, că-i va fi recunoascătoare. Iepurașul zâmbind, îi spune că e de acord s-o șteargă, iar vulpea pleacă fericită la plimbare prin pădure.

Prietenul meu se apucă să râdă cu poftă, eu îl acompaniez și pricep că mi-a jucat o farsă despre lista neagră a lui Putin, ce nu există, dar ar putea oricând să fie compusă. Morala întâmplării v-o las s-o rumegați singuri, că tot e weekend!

Cozmin Gușă