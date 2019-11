Trădare? Poate doar incompetență!

Șefa samurailor, doamna Dăncilă, pune înfrângerea guvernului său pe seama trădătorilor și a trădării, ca stare naturală, în PSD. Sărmana! Când nimic nu ai a spune, dai vina pe trădători! Ce a ajuns și trădătorul ăsta? Când capra vecinului, când iepurele care este obligat să recunoască direct că este mistreț, când ciuca bătăilor, când șeful cu scoaterea castanelor din foc! Când e nașpa, de vină sunt trădătorii! Când e bine, apar salvatorii de ocazie și cascadorii angajați cu ziua în PSD...

Doamna Dăncilă nu are nici o remușcare privind starea națiunii sub conducerea sa neînțeleaptă. Nu are nici un reproș să își facă! Stă fardată și cu conștiința împăcată! Din punctul dumneaei de vedere, a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru popor. Aici are dreptate. A făcut cât a putut și cât a dus-o mintea... Limitat.

Din păcate, prea puțin pentru statutul de prim ministru! Gafe, erori, cacealmale, variațiuni stupide pe diverse teme date în Israel și America. Dacă a simțit că este depășită de evenimente și de criză, de ce nu a demisionat? I-a plăcut "foncția"? Atunci, să răspundă! Aiurea. Într-o țară în care nu se servește răspunderea ministerială, la ce, de ce și în fața cui să răspundă? Dați-i o onglinjoară mai mare ca să poată răspunde în fața ei. Oglindă, oglinjoară, cine a fost cel mai bun prim ministru din țară?" Răspuns: "Beeeeeeee". Scuzați, din greșeală, întrebarea i-a fost adresată fostului ministru al Agriculturii, îngerul oilor! Nici măcar cenușă în cap cu lopățica nu este dispusă să își toarne!.. Evident, ca să nu își strice coafura. Bigudiurile domniei sale sunt ca niște bujii. Dacă se înfundă, gata cu colăceii din părul domniei sale!

Doamna samurai Dăncilă nu abdică! La așa coc, broșe și ținute elegante, nu se pretează nici măcar la o scurtă autocritică... Nu spune nimeni să atingă dimensiunile sincerității unui cunoscut parlamentar constănțean, care a mărturisit că a fost un dobitoc, dar puțină sinceritate nu strică! Nimeni nu este perfect, cu excepția domniei sale! Cu alte cuvinte, țara duduia de bine și s-au găsit unii să-i pună bețe în roate! Așa, de-al dracului, ca să fim noi, ca națiune, luați peste picior de frații europeni!

Cine sunt sabotorii? Trădătorii! Domnia sa striga de dinaintea moțiunii de cenzură, "TRĂDARE!", dar, chipurile, nu a luat-o nimeni în seamă! Cât timp trăiești într-o suspiciune totală, e greu să mai faci diferența între alb și negru...Ajungi să fugi până și de umbra ta! PSD se identifică la tot pasul cu Brutus! Așa este. Secvența cu Meleșcanu întorcându-se pe sub masă la PSD ar trebui studiată la școlile politice de vară. De la Dragnea și Ponta încoace, în PSD s-au adunat cei mai mulți Brutuși pe cap de alegător! Din prieteni la cataramă, ajung dușmani până la moarte! Felix Stroe are o altă vorbă de duh pentru creduli. Citez: "Frate până la moarte!" Aiurea. Ce îl costă pe dumnealui să își facă harakiri cu o carioca roșie! Așa,doar așa, ca să impresioneze opinia publică...Să-i plângă lumea de milă! "Uite, domnule, omul și-a făcut singur harakiri, seppuku, mă rog, tot ce vrei! Deci, se poate spune că are conștiință...La nevoie, dacă i se cere, dumnealui își dă demisia și nu mai arată cu degetul spre ticăloșii de trădători...

A mai jucat sceneta asta tragicomică exact acum 5 ani. În 2014, când l-a avut ca partener de comedie pe "chestorul" Nicolae Moga. Ca și în zilele noastre... Practic, după o înfrângere rușinoasă în alegeri, nu ar fi firesc să-și prezinte demisia și liderii din teritoriu? Mă refer la europarlamentare. Dacă partidul a ieșit pe minus, nu se cheamă că primarii și președinții de organizații locale nu și-au făcut treaba cum trebuie!? O să înceapă, în curând, schimbarea directorilor din teritoriu.

Cu siguranță, pesediștii vor invoca gărgăunii din capul lor, făcând trimitere la relele făcute de "dictatura liberală", în loc să recunoască cinstit că au pierdut alegerile, au pierdut și avantajele! Frate, frate, dar, doar până își face Brutus parte! Mai ales la Constanța, unde orice relație este supervizată de Brutus! Cum se produce o fisură în unitatea de monolit a partidului, dau trădătorii pe afară! Se acuză reciproc de trădare, după care urmează "pupat Piața independenței"! De unde derivă starea generală de instabilitate? Din instabilitatea și teama de trădători a lui Felix Stroe, cuprins de "Sindromul Băsescu". Se știe că, după un anumit stagiu, Băsescu își "devorează" prietenii ! Chiar și pe cei mai fideli! Și finii, în cazul lui Stroe.

Lucian Cristea