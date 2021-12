Trei chestii care guvernează turma

Mă declar indignat de trei chestii de PR global care par că guvernează turma de două miliarde de contemporani care s-au „imunizat" doar pentru a se „imuniza" din nou, din trei în trei luni la anul și din lună în lună din 2023. Vă invit să vă indignați și voi un pic.

(1) Discutam acum vreo trei săptămâni cu un militant olandez pentru drepturile omului și libertățile cetățenești, Willem Engel pe numele lui. În pline proteste de stradă, violent reprimate de poliție, omul era (cred că încă este) zilnic diabolizat în presa oficială, plătită de guvern pentru a păstra neatinse de dubii informațiile oficiale și pentru a bloca orice încercare de cunoaștere a adevărului despre plandemie și vakseenare. Influencerii îl tocau mărunt, doctorii - vedetă, care nu fac medicină, ci propagandă la tv sau pe feisbuc, îl invitau la ATI, așteptându-l cu lumânări. Ba chiar era acuzat zilnic la parchet pentru toate „crimele" din lume, principala acuzație fiind, desigur, zădărnicirea combaterii bolilor. Și, desigur, toată lumea „bună" îl acuza că nu e specialist, deci nu ar trebui să vorbească. Nu știu dacă și vouă vi se pare cunoscut - când i-am spus „bun venit în club", toți ceilalți 40 de participanți la discuția pe zoom au sărit să spună același lucru - welcome, bienvenue, wilkomen... Ce concluzie am putut trage? Că este vorba de un pattern, un to do list, un modus operandi pe care cineva l-a scris, l-a răspândit copy/paste și l-a impus peste tot, dar peste tot, în presa oficială și în opinia publică main stream. Vă mirați? Păi, nu ar trebui. Vanguard, care deține și big farma, și big tech, deține 90% din presa main-stream. Imperialismul economic este mult mai constrângător decât cel militar.

(2) Circulă pe tuiter și pe reddit și pe mai toate canalele media, eretice sau oficiale, o zicere a lui Fauci de prin martie 2020, conform căreia se ia în calcul ipoteza ca, și în cazul vakseenurilor plandemiei actuale, să apară nu doar efecte adverse, ci chiar efecte care să facă serul mai rău decât boala pe care ar trebui să o prevină și să o combată. Fauci chiar a spus atunci că au mai fost cazuri în care minunile chimico-farmaceutice administrate ca vakseen au determinat efecte mai grave decât boala „combătută". Așa a fost cazul, de exemplu, în Suedia, care a băgat 2 milioane de doze de vakseen anti-gripă aviară în suedezi, ca să descopere că nu era vorba de nicio epidemie. De asemenea, faizer a fost sancționată cu miliarde de dolari amendă pentru vakseenuri dăunătoare. Ei, și pentru că această zicere contrazice sloganul feisbuc (care însoțește automat orice postare despre vakseen) conform căruia vakseenurile plandemiei sunt minuțios testate și apoi atent monitorizate, au apărut valuri - valuri de fact checkers, care au sărit ca termitele să contrazică știrile despre zicerea lui Fauci, spunând, desigur, că afirmația este scoasă din context. Evident. Când ceva nu merge bine, fie trebuie să minți, fie trebuie s-o bagi p-aia cu scoaterea din context, nu? Oricum, nu prea îmi dau seama cine ar mai putea avea încredere în acești fact checkers, când s-a dovedit și s-a răs-dovedit că sunt tendențioși, în conflicte de interese (sunt plătiți cu bani sau acțiuni ca să „verifice faptele), rău-voitori și anonimi, adică exact la fel ca trollii. Iar noi nu trebuie să hrănim trolli, nu?

(3) Pagina de primire a gugăl (n.n. - doodle de azi) are niște animăluțe în formă de litere care au măscuță pe figură și, alături, măsuța cu trei fiolașe de vakseenuț. Ca să intre bine la căpuț, direct in zona de sub-conștient, acolo unde controlul este preluat fie de pilotul automat, fie de judecățile euristice, prescurtate. Ca să se canalizeze mai eficient voința. Și să fie mai trainic fabricat consimțământul.

Să vă spun și ce fisă mi-a picat acum ceva timp. Faizer, de exemplu, este și acum un pitic economic în raport de marile grupuri din IT sau față de giga-fonduri (Vanguard, Black Rock, State Street, Fidelity). Era cu mult mai mic înainte de 2019 - probabil, cu o capitalizare bursieră de doar 30-40 mld dolari. În plus, avea o imagine execrabilă, având în vedere marile rateuri și marile daune cauzate în trecutul recent consumatorilor de medicamente - dovadă stând miliardele de dolari amendă aplicate de procurorii americani, la înțelegere cu infractorii care conduceau compania infractoare. La fel și J & J - în 2019, această companie a fost implicată în mega-scandalul opiaceelor, care a făcut dependenți, a distrus sau omorât sute de mii de americani. Ca prin minune, aceste companii-infractor au acum parte de cea mai bună și constrângătoare reclamă din istorie. Și e gratuită! Nu cred că au fost alocate de acești infractori bugete de PR mai mari de câteva zeci de milioane pe an - la cifre de afaceri de sute de miliarde de dolari, în doi ani, asta chiar înseamnă să fii mafioso. Numai în UE, faizer a făcut afaceri garantate de 50 de miliarde de euro, pentru vakseenul autorizat pe repede înainte de UE. Care e secretul? Păi, vorbim de bani publici, conflicte de interese (care implică nume foarte mari, cum ar fi Ursula sau consilierii lui Macron), ușă rotativă (vii birocrat al AEM sau CE, pleci mare șef la feizer) și lobby. Sau diktat, ca să fie cât se poate de clar și intimidant.

Mă întreb, însă, ce soartă de țapi ispășitori vor fi având faizer și niscaiva șefuleți de acolo atunci când vesticii vor înțelege că au fost păcăliți cu produse fără rezultatele scontate și au fost și vătămați, în proporții mai îngrozitoare decât și-au putut imagina cei mai exagerați teoreticieni ai conspirației.

PS Oamenii au început să semneze contracte pentru procese de malpraxis și defecte ale produselor. Principala acuzați este de cheaguri în sânge, dar sunt și acuzații de miocardită sau pericardită.

Gheorghe Piperea