UEFA joacă rișca

N-aș fi crezut niciodată că nenorocitul de coronavirus, care ne-a otrăvit viețile, poate oferi o șansă naționalei României! Nu vă gândiți însă la Europeanul de anul viitor, că și calificarea aia s-a dus pe apa sâmbetei, după ce austriecii au învins duminică Irlanda de Nord (2-1), fiind virtual câștigători ai Grupei I din Liga B a Ligii Națiunilor.

După cum știți, norvegienii n-au mai ajuns la București, pentru marea revanșă așteptată de noi, din cauza autorităților de la Oslo, care le-au interzis deplasarea, pe motiv de infectare cu covid-19 a jucătorului Omar Elabdellaoui. În mod normal, neprezentarea vikingilor se solda cu pierderea meciului la masa verde, cu scorul de 0-3, idee în care îmi închipui că Burleanu și ienicerii săi țopăiau deja de bucurie. Ei bine, nu-i așa nici pe departe, pentru că onor UEFA a plănuit (?!) o clauză parcă anume gândită pentru perioada pandemiei. Și iată ce spune documentul: "Dacă se ajunge la concluzia că ambele echipe sunt responsabile sau niciuna dintre ele nu este responsabilă pentru nedisputarea partidei sau imposibilitatea disputării acesteia până la finalul ei, nu poate fi declarat forfait. Dacă meciul nu poate fi declarat forfait, rezultatul partidei va fi decis prin tragere la sorţi (1-0, 0-1 sau 0-0) de către Comisia de disciplină a UEFA."

Era, aşadar, de așteptat ca norvegienii să invoce acest articol, reclamând prompt la UEFA că nu federația lor a interzis deplasarea la București, ci Ministerul Sănătății din Norvegia, ceea ce este adevărat. Mai mult chiar, pentru confruntarea finală cu Austria, ei au deplasat la Viena naționala de tineret, doar ca să-și susțină buna credință și nevinovăția. Că poate-poate!...Oricum, decizia Comisiei de Disciplină a UEFA urma să fie luată până miercuri, deci înaintea ultimelor partide din grupă, și, scriind aceste rânduri marți, nu puteam anticipa hotărârea oficialilor europeni. Dar nu mi se pare corect ca votul să fie de tipul "dăm cu banul". Asta îmi amintește de copilărie, când noi, puștii din fostul Cartier Izvor, jucam rișca după meciurile de fotbal cu nasturi, în care învigătorul avea sau nu dreptul să-ți ia și cel mai bun nasture-jucător!

Refuz totuşi să cred că UEFA joacă rișca și că decizia Comisiei de disciplină nu va urmări să împace și capra, și varza, avansând o...remiză. Cu atât mai mult cu cât trei dintre membrii forului, care reprezintă Norvegia, România și Austria (austriacul Thomas Partl fiind chiar președintele), vor fi obligați să se abțină de la vot! Sper însă că reprezentanta noastră în această comisie, doamna Mădălina Diaconu, avocat din Neuchatel cu o experință de peste două decenii pe dreptul sportiv, inclusiv sub egida CIO, va pleda convingător pentru o judecată dreaptă, care să acorde naționalei tricolore victoria cu 3-0 în faţa Norvegiei. Apoi, avem de înfruntat în deplasare Irlanda de Nord, unde succesul ne poate garanta menţinerea în bătălia pentru a accede în urna valorică 2 a tragerii la sorți pentru Mondialul din 2022. În acest moment, România se află pe locul 21, după coeficientul european FIFA, și, ca să izbutim, trebuie să intrăm între primele 20. Am depășit Irlanda (care a pierdut partida cu Țara Galilor), dar dacă nu învingem la Belfast, riscăm să ajungem în urna a treia, cea mai grea, unde ne-ar aștepta în preliminariile mondiale Germania, Slovenia și...Norvegia!

Repet, la ora când citiți aceste rânduri, Comisia de disciplină a UEFA va fi decis, iar meciul României de la Belfast se va fi consumat. Nu pot decât să-mi doresc ca în ambele situaţii să avem câștig de cauză, deși fotbalul românesc e departe de a traversa o perioadă fericită. Norocoși cum suntem, poate ne reușește măcar acest mic pas înainte. Iar dacă nu, rămân puștii de la U21.

În încheiere, câteva cuvinte despre zvonul că Mirel Rădoi ar lăsa naționala și s-ar duce la Craiova. Nu cred, pe de o parte fiindcă selecționerul a respins public o asemenea variantă, iar pe de alta vă reamintesc că Burleanu (secundat, cum altfel?, de Stoichiță) ne-a asigurat public că Mirel rămâne la prima reprezentativă. E drept însă că tot așa ne-a mai aburit starostele FRF și cu Daum, ca și cu Contra...

P.S. După ce Comisia UEFA ne-a recunoscut miercuri victoria cu 3-0 în litigiul cu Norvegia, remiza de la Belfast (1-1),după un joc modest al naționalei, ne-a dat totuși șansa de a fi prezenți în urna a doua, din tragerea la sorți a preliminariilor mondiale! Dar, norocul nostru a ținut și de succesul Serbiei (5-0 !) în fața Rusiei, care ne-a permis să-i devansăm pe ruși în clasamentul coeficienților. Vom face parte, așadar, din urna a 2-a - alături de Polonia, Suedia, Elveția, Austria, Tara Galilor, Turcia, Serbia, Slovacia și Ucraina - tragerea la sorți fiind programată pe 7 decembrie.

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)