Șefa CSM știe că o pensie de 3500 de euro e insuficientă, dar refuză să evalueze nocivitatea activității magistraților români din ultimele decenii!

După decizia fatală și incorectă de ucidere a cuplului Ceaușescu, în decembrie 1989, decizie căreia noi, românii, i-am priceput gravitatea doar mulți ani mai târziu, ni s-a tot pus placa necesității unui sistem de justiție independent, cu un stat de drept în care magistrații să fie inamovibili, dar mai ales, pentru ca să fie inamovibili, să fie și bine plătiți. S-a ajuns cumva acolo, după vreo 15 ani. Judecătorii și procurorii au ajuns să fie nu bine plătiți, ci foarte bine plătiți, dar au ajuns să fie și atât de inamovibili, încât nici n-au răspuns vreodată în aceste decenii pentru greșelile lor, care, în vremurile dictaturii Statului Paralel, din mandatele lui Băsescu și Iohannis, curgeau pe bandă rulantă (aceste greșeli). Înclin să aproximez că mai mult de 50% dintre deciziile importante ale justiției românești au fost eronate, în ultimele decenii. De aici au urmat afaceri ruinate, multe dintre ele strategice pentru statul român, oameni de afaceri și jurnaliști români distruși pe viață. Adaug aici și faptul că justiția românească a fost atât de praf, încât n-a reușit să blocheze absolut nicio privatizare frauduloasă, prin care statul român a fost devalizat și prăbușit după 1989, dar această justiție nici n-a anchetat și blocat măcar una dintre acțiunile de fraudare ale alegerilor și să știți că am avut vreo 6-7 cazuri flagrante de acest tip, în urma cărora ne-am trezit cu președinți și lideri politici aleși în mod fraudulos, deci ilegitimi. Și uite aici este bilanțul pe scurt al inamovibililor care azi se vaită în cor, cei din justiție.

Acest cor de văicăreli legate de veniturile și pensiile magistraților a căpătat un dirijor de săptămâna trecută, e vorba chiar de șefa CSM, Elena Costache. Citez din doamna Costache și comentezi pe parcurs. Zice Costache: „Haideți să vedem cât e un salariu mediu de judecător. La nivel de Curte de Apel, net lunar: 20.000 de RON, 18.000 de RON la tribunal, net, 16.150 de RON la judecătorie. Să aplicăm 70% din aceste sume" și îi iese ei calculul că ar fi peste 11.000 de lei pensie netă pe lună. Și zice: „La ce vârstă? Cum adică să ieși la 65 de ani? Dar eu nu am voie să fac nimic ca judecător?". Deci, avem la judecători salarii medii nete de cel puțin 4.000 de euro sau cel puțin 3.200 de euro la nivel de judecătorie. Se poate economisi de-a lungul carierei? Bineînțeles, dovadă declarațiile de avere ale magistraților. O să vedeți că au conturile doldora de economii, dar se pare că nu le ajunge. Și apropo, doamna Costache, ați tăcut un calcul eronat. Mi l-a semnalat un om cu mare experiență în sistemul judiciar. Dumneavoastră ați spus că ați avea, la 70% din venituri, 11.300 de lei pensie, 2.200 de euro cum ar veni, care vi se pare puțin, dar ați calculat acest minim la nivelul unui judecător de judecătorie, fără să ne precizați că niciun judecător nu se pensionează de la judecătorie, ci de la tribunal sau de la instanțele superioare, deci pensia este din start mult mai mare, 70% se calculează din mai mult. Ați mai uitat să ne spuneți, doamna Costache, că vi se adaugă la această pensie, una de contributivitate, care este de minim 6.000 de RON, deci aveți un minimum-minimorum de 20.000 de RON pensie, care înseamnă acei 4.000 de euro, nici măcar 3.500, cât am zis, la un calcul mai adevărat. Și ziceți că-i puțin...

Continui, însă, cu ce zice madam Costache de la CSM: „Eu nu pot, după ce judec un dosar, să mă duc să-mi deschid un birou de consultanță de avocatură și să acord consultanții juridice să mai câștig niște bani. Atunci toată lumea a fost de acord să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu-și au rostul. Din toate punctele de vedere, suntem unici. Nu am de ce să mă feresc de acest cuvânt. În primul rând, omul la care faceți referire, nu cred că a dat examenele pe care le-am dat noi ca să ajungem în profesie. Nu este ușor să ajungi magistrat". Da, madam Costache, așa e! Problema este că voi ați făcut tabula rasa cu școala aia pe care ați absolvit-o și ați dat decizii eronate în serie, iar cu banii mai mulți (dacă asta ați urmărit, să aveți mai mult de 4.000 de euro pe lună), păi voi trebuia să intrați în afaceri, fraților. Ce căutați în justiție, dacă nu vă ajung 4.000 de euro net pe lună? Elena Costache a mai susținut că nivelul de trai al magistraților ar fi unul normal și că lipsa banilor în justiție ar duce la pierderea independenței magistraților. „Să se uită un pic la toate aspectele pe care le-am prezentat și să se gândească în primul rând ce fel de justiție vor într-un stat democratic. Vor în ce să se transforme justiția? Să fie o justiție aservită? O justiție slugă a cui?". Păi, madam Costache, ați demonstrat că sunteți slugile oricui vine la putere, în ultimii 35 de ani, dar sunteți slugile mai ales ale ofițerilor de legătură din serviciile secrete, care v-au recrutat pe toți, șantajându-vă pe mulți dintre voi cu culpele personale sau ale celor din familiile voastre, pentru că ați luat mită pe toate căile, canalele și găurile posibile.

Și finalizează madam Costache, șefa CSM, spunând așa: „Suntem puși în situația de a ne transforma în propriii noștri avocați. Nu este normal așa ceva. Oamenii trebuie să înțeleagă că, fără o justiție independentă, societatea nu are cum să funcționeze normal". Doamna Costache, acum mai vii de acasă! Așa trebuia să începi, nu de la bani, că tocmai asta e problema: noi, românii, v-am plătit foarte bine pe voi, magistrații, chiar foarte bine, cu scopul și speranța că o să ne faceți dreptate. Aveți niște avantaje extra-salariale pe care, dacă românii le-ar afla, s-ar îngrozi; de la sporuri și concedii gratuite, până la îngrijire medicală și tratamente pe care le primiți tot gratuit și după ce vă pensionați. Madam Costache și ceilalți care cereți înțelegerea și sprijinul societății, cu toții ați făcut complice în fața tuturor abuzurilor justiției contra noastră, pe unele chiar voi le-ați executat. E momentul acum să veniți cu recapitularea acestora, să ne explicați de ce anume le-ați săvârșit, din ordinele cui anume și abia apoi, dacă vă mai lasă conștiința, să reveniți să cereți indulgență. Doar astfel ne veți putea comunica că ați făcut ceva util în carierele voastre și doar așa mai puteți spera că sistemul vostru de justiție s-ar putea asana și astfel vom beneficia cu toții. Altfel, ce ziceți voi acum, mie îmi sună cam așa: „Noi, magistrații români, am tolerat corupția și n-am pedepsit vinovații, am fost foarte bine plătiți pentru asta și acum vrem să beneficiem și de pensii babane vreo 30-40 de ani". Cine ar putea fi de acord cu voi, măi, magistraților? Vă spun eu cine: doar cei pentru care ați săvârșit ilegalitățile!

Cozmin Gușă