Stau si ma intreb ce a simtit doamna ministru dupa intamplarea cu invatatoarea din scoala de tara care a folosit un ton mai ridicat pentru a-i putea stapani pe prichindeii de la clasa pregatitoare.

Suntem siguri ca a simtit o sa tisfactie de genul "am prins-o!". Cum se poate ca tocmai dumneaei, care este un fervent sustinator al respectarii legii, a uitat ce spune legea educatiei? Sau pate acum, privind de acolo de sus din acel scaun ministerial a uitat de articolul 272 din Legea educatiei nr.1/2011. Sa nu mai vorbim de respecarea normelor legale privind dreptul la imagina al elevilor si al doamnei invataoare, de faptul ca acei copii au fost filmati fara acordul prealabil al parintilor. Dar imbatati de putere si de senzational uitam de legislatie....

Cum poti tu, un om de scoala, cu state vechi, sa vii si sa faci observatie unuei cloege de fata cu elevi, reporterii si cameramanii? Unde sunt regulile, principiile si cunostintele de pedagogie, de psihologie, pe care se presupune ca le-a studiat si insusit in pregatirea anterioara pentru meseria de dascal pentru care bate atata moneda? As invita-o pe doamna ministru o saptamana, sa tina orele la clasa pregatitoare fie si la o scoala din capitala, nu neaparat de la tara si atunci sa vedem cat de calm si suav i-ar fi tonul.

Oare stie care este realitatea in scolile de la sat? Stie dansa cat de greu este sa gasesti un cadru didactic calificat care sa preda la o scoala de tara si care sa asigure si continuitatea in actul de predare? Dar ce sa mai vorbim de continuitate pentru ca din cate s-a inteles doamna invataoare a incetat activitatea la acea scoala.

Ar fi fost de apreciat daca doamna ministru, cu un "ton suav" care nu cred ca ii este familiar nici dansei, ar fi mers in scoala pe neanutate si ar fi intrat, insotita doar de unul, doi colegi din minister si intr-un mod elegant ar fi facut recomandarile de rigoare doamnei invataoare asa cum se face dupa o inspectie la clasa ca doar a fost si inspector scolar general adjunct candva si se presupune ca are ceva experienta, sau tot asa proceda si in acele vremuri .... cine stie?

E mult mai palpitant sa intri in forta cu o trupa de inchizitori, cu o armata de cameramani si reporteri si sa dai buzna peste o colega care, saraca, mai avea putin si dadea in plans... dar de ... asta se vinde.... asta face rating .... Si ca sa fie tabloul complet, totul a fost un exercitiu de imagine bine pus la punct. "Gurile rele" de prin minister spun ca ziaristii au fost transportati la scoala cu pricina cu microbuzul ministerului, pe banii statului ..... foarte frumos .... un comportament deloc demn pentru un demnitar....

Simona Man