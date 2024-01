Vine prăpădul economic!

Haideti sa facem o schema plecand de la un lucru, sa renuntam la aceasta atitudine, toate statisticile pe lumea asta arata ca Romania a facut progrese extraordinare, am crescut foarte mult. Si aici apare intrebarea: de ce noi, cetatenii, nu simtim aceasta crestere in ceea ce avem in buzunare, daca Romania este una dintre putinele tari care nu au intrat in recesiune? Aici apare o chestiune explicata simplu, structura nu mai corespunde, avem prea multe pietre.

Totul pleaca de la buget, este o socoteala simpla. Veniturile sunt formate din impozite si taxe, ce platim noi, ce platesc oamenii de afaceri, din alte surse, de unde mai vin veniturile la buget din ceea ce inseamna balanta veniturilor din comert. Si avem o mare pierdere, deja daca avem o crestere economica noi o dam altora, ungurilor, ucrainenilor, polonezilor, noi nu prelucram marele patrimoniu. Totul este din import: fier, beton, sticla si asa mai departe, asta vine la cheltuieli, sunt fel si fel de salarii in sectorul public si cu ce mai cheltuieste statul per total, noi suntem cu minus. Unde sunt cauzele? Structura economiei, importam.

Intrebarea pe care si-o pune toata lumea este de ce daca avem o crestere economica traim atat de prost? E o proasta guvernare, nu am explicatii, banii pe care Romania ii creeaza prin munca lor se pierd, politica sociala este prost gandita, se dau vocuhere si ajutorari unor persoane care nu muncesc, sa castige voturi. Anul asta este anul in care Guvernul face orice incearca sa scoata bani din piatra seaca sa dea oamenilor ceea ce cer, dupa alegeri o sa fie foarte rau, toate aceste imprumutiri, sacrificii bugetare vor trebui sa fie platite prin dobanzi, prin mariri de impozite si taxe. In 2025 vom avea impozite si taxe mai mari si la local si la nivel national.

Mircea Coșea.