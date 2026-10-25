Alegerile de la jumătatea mandatului, pe ultima turnantă - Barack Obama intră în joc și îşi reia rolul de figură cheie a Partidului Democrat
Postat la: 25.10.2026 |
Cu doar 10 zile rămase până la alegerile de la jumătatea mandatului, preşedintele Donald Trump şi fostul preşedinte Barack Obama au susţinut, sâmbătă seară, mitinguri electorale în sprijinul candidaţilor partidelor lor, relatează presa internaţională, notează Agerpres.
Preşedintele Donald Trump a participat, sâmbătă seară, la un miting în Perry, Georgia, în timp ce fostul preşedinte Barack Obama a luat parte la un eveniment în Detroit, alături de Abdul El-Sayed şi alţi democraţi din Michigan.
Democraţii trec la ofensivă în statele „roşii" (republicane) şi în cele „purpurii" (oscilante), în timp ce strategii republicani au fost nevoiţi să renunţe la unele oportunităţi de a câştiga mandate. Între timp, Trump a părut să recunoască dificultăţile cu care se confruntă republicanii în Georgia, afirmând în faţa susţinătorilor săi că o victorie a republicanilor în Senat, în acest stat, ar fi „o surpriză destul de mare".
„Omul decisiv" al democraţilor - Obama îşi reia rolul de figură cheie a partidului
Cu zece zile înainte de alegerile care vor decide controlul asupra Congresului, unde forţele sunt foarte echilibrate, Barack Obama a ieşit în campanie electorală pentru a-l acuza pe preşedintele republican de corupţie, a-i ridiculiza strategia faţă de Iran şi a critica stilul opulent pe care acesta l-a aplicat în renovările de la Casa Albă.
Obama a susţinut candidaţii democraţi la mitinguri din Cleveland şi Detroit, satirizând administraţia Trump.
În cadrul campaniei electorale din Michigan pentru candidatul la Senatul SUA Abdul El-Sayed, Obama a descris votul din 3 noiembrie ca pe un „întrerupător de circuit" menit să „stăvilească măcar o parte din prostiile" preşedinţiei lui Trump.
„Trebuie să acţionăm acel întrerupător, să aducem puţină responsabilitate în acest guvern", a afirmat Obama.
Barack Obama, preşedinte din 2009 până când Trump şi-a început primul mandat în 2017, rămâne una dintre cele mai populare figuri în rândul democraţilor. Aceştia speră că implicarea lui în campanie îi va mobiliza pe susţinătorii lor pentru o cursă strânsă pentru Senatul SUA , în care El-Sayed se confruntă cu republicanul Mike Rogers, un fost reprezentant al SUA.
Fostul preşedinte a satisfăcut publicul din Michigan, alăturându-se criticilor repetate ale democraţilor la adresa lui Trump şi a disponibilităţii republicanilor de a-l urma.
„Nu am mai văzut niciodată un preşedinte care să exceleze în escrocherii fără scrupule, pe banii voştri, în felul acesta", a declarat Obama.
„Nu am mai văzut niciodată un preşedinte atât de hotărât să vândă favoruri în felul acesta... Acum, partidul pare să reprezinte un guvern corupt, sau un guvern inept, sau lipsa unui guvern", a adăugat el.
Un sondaj Reuters/Ipsos realizat în august a arătat că 63% dintre americani consideră că preşedintele şi familia sa au obţinut profituri necuvenite din criptomonede de când s-a întors la Casa Albă anul trecut şi că 69% cred că deciziile sale politice sunt influenţate de afacerile sale private.
Obama a ridiculizat, de asemenea, afirmaţiile administraţiei privind victoria împotriva Iranului. El a susţinut că războiul i-a conferit Iranului o pârghie economică mai mare, deoarece ameninţările sale de a ataca transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz au destabilizat exportatorii de petrol.
„Iranul are acum drept de veto asupra Strâmtorii Ormuz, pe unde trece petrolul pentru a ajunge în lume", a afirmat Obama.
Fostul preşedinte a acuzat, de asemenea, administraţia Trump că pune accentul pe chestiuni neimportante, numindu-l sarcastic pe secretarul apărării Pete Hegseth drept cineva „concentrat cu precizie laser asupra chestiunilor importante, precum linia maxilarului şi nivelurile de testosteron ale trupelor noastre" şi ridiculizând renovările de la Casa Albă ca fiind de prost gust.
„A făcut ca Casa Albă să arate de parcă Saddam Hussein ar fi deschis un restaurant Cheesecake Factory", a spus Obama.
Trump a părut să recunoască dificultăţile republicanilor în Georgia
Vorbind în Perry, Georgia, preşedintele Donald Trump a părut să recunoască dificultăţile politice cu care se confruntă republicanii în acest stat. Trump le-a spus susţinătorilor săi că, dacă republicanul Mike Collins l-ar învinge pe senatorul democrat Jon Ossoff, ar fi „o surpriză destul de mare".
Republicanii erau optimişti cu privire la câştigarea locului deţinut de Ossoff, însă Collins a rămas în urma titularului funcţiei în ceea ce priveşte strângerea de fonduri.
În cel mai recent anunţ dintr-o serie de promisiuni şi „cadouri" făcute în contextul alegerilor de la jumătatea mandatului, Trump a declarat că Audi va investi 4,2 miliarde de dolari într-o „fabrică uriaşă" în Macon. El a precizat că unitatea va produce 200.000 de maşini pe an şi va crea 30.000 de locuri de muncă în zonă. Trump a continuat, de asemenea, să denigreze imigranţii somalezi şi s-a întrebat retoric de ce SUA nu primesc mai mulţi oameni din ţările nordice, precum Suedia sau Norvegia.
Preşedintele şi Prima Doamnă, Melania Trump, şi-au exprimat votul anticipat în Florida.
Deşi în trecut s-a opus votului anticipat şi celui prin corespondenţă, în acest ciclu electoral Trump a pledat pentru aceste modalităţi de vot.
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