Parlamentul danez a ratificat joi acordul de securitate semnat în septembrie cu Statele Unite şi Groenlanda, ultima etapă înainte de intrarea în vigoare a acestui tratat.

Prin această decizie, americanii vor controla militar zona arctică și este o victorie pentru Donald Trump, care vine fix în ziua marelui summit la care participă alături de Vladimir Putin și Xi Jinping.

Parlamentul danez a ratificat acordul cu SUA și Groenlanda

În cadrul Folketingului, cei 109 deputaţi prezenţi au votat în favoarea textului, care a fost adoptat fără opoziţie şi fără abţineri.

Votul, transmis în direct pe canalul de televiziune parlamentar, nu a dat naştere la nicio dezbatere.

La începutul lunii noiembrie, parlamentarii groenlandezi l-au votat cu 16 voturi pentru şi şapte abţineri.

Americanii se înșurubează puternic în Groenlanda

Semnat în faţa camerelor de filmat la New York, la 22 septembrie, acordul completează cel din 1951 privind prezenţa militară a Statelor Unite în Groenlanda.

Acesta va rămâne în vigoare chiar şi în cazul obţinerii independenţei de către teritoriul autonom danez.

Textul permite construirea a două noi baze americane în sudul şi estul Groenlandei şi interzice oricărui actor din afara Uniunii Europene şi a NATO să exercite controlul asupra unor sectoare strategice. Ideea este de a evita cu orice preţ ca China sau Rusia să-şi sporească treptat influenţa pe teritoriu, în special prin intermediul investiţiilor.