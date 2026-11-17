Consilierul lui Putin, Ușakov, despre întâlnirile lui Putin cu Xi Jinping și Trump, în China
Postat la: 17.11.2026 |
În cadrul întâlnirii, Putin îl va informa pe Xi Jinping cu privire la ultimele contacte cu SUA, ținând cont și de negocierile de la Abu Dhabi - a anunțat Ușakov.
Declarațiile cheie ale consilierului președintelui rus: ▪️Putin și Trump se vor întâlni cu siguranță, întrucât amândoi vor fi prezenți la Shenzhen;
▪️În prezent se stabilesc ora și locul întâlnirii dintre Putin și Trump în China;
▪️Discuțiile dintre Rusia și China, la nivel de delegații extinse, vor fi dedicate perspectivelor de cooperare în domeniul economic;
▪️Recordul schimburilor comerciale dintre Rusia și China din 2024, care au atins 245 de miliarde de dolari, ar putea fi depășit în acest an;
▪️Întâlnirea dintre Putin, Trump și Xi Jinping va avea loc la reședința oficială a președintelui Republicii Populare Chineze;
▪️Se poate presupune că, în cadrul negocierilor bilaterale, Putin și Xi Jinping vor discuta despre viitoarea întâlnire trilaterală cu Trump;
▪️Dacă nu va exista un comunicat comun al lui Putin, Trump și Xi Jinping la finalul întâlnirii lor, fiecare dintre lideri își va prezenta propria evaluare a negocierilor;
▪️Federația Rusă a pregătit o candidatură pentru președinția APEC în 2035, care este în prezent discutată intens;
▪️Pe 18 noiembrie, Putin va lua cuvântul în cadrul summitului de afaceri al APEC și va prezenta potențialul investițional al Federației Ruse;
▪️În prezent se elaborează cadrul de cooperare al APEC în domeniul digitalizării comerțului pentru perioada 2027-2030;
▪️Rusia va fi reprezentată la summitul de afaceri al APEC de peste 30 de companii, printre care Sber, „Yandex", Wildberries și giganții din sectorul petrolier și gazier;
▪️Putin va fi însoțit în China de 3 vicepremieri ai Guvernului, 7 miniștri, reprezentanți ai administrației prezidențiale și ai mediului de afaceri;
▪️Se preconizează că înțelegerile de la summitul APEC vor fi consemnate într-o declarație; în prezent, documentul se află în curs de coordonare;
▪️În timpul recepției oficiale de la Shenzhen, Putin va avea întâlniri informale cu o serie de personalități politice;
▪️Președintele Federației Ruse va avea, pe 18 noiembrie, o întâlnire cu președintele Vietnamului, To Lam;
▪️Putin își va încheia programul de lucru la Shenzhen pe 18 noiembrie cu o întâlnire cu prim-ministrul Thailandei;
▪️În cadrul recentei sale vizite la Moscova, liderul Tadjikistanului Rahmon a convenit cu Putin ca liderul rus să viziteze Dușanbe după vizita în Republica Populară Chineză;
▪️Putin și Rahmon au purtat negocieri la Moscova, dar există interesul de a discuta mai în detaliu cooperarea ruso-tadjikă.
M.G.G.
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