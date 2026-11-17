În cadrul întâlnirii, Putin îl va informa pe Xi Jinping cu privire la ultimele contacte cu SUA, ținând cont și de negocierile de la Abu Dhabi - a anunțat Ușakov.

Declarațiile cheie ale consilierului președintelui rus: ▪️Putin și Trump se vor întâlni cu siguranță, întrucât amândoi vor fi prezenți la Shenzhen;

▪️În prezent se stabilesc ora și locul întâlnirii dintre Putin și Trump în China;

▪️Discuțiile dintre Rusia și China, la nivel de delegații extinse, vor fi dedicate perspectivelor de cooperare în domeniul economic;

▪️Recordul schimburilor comerciale dintre Rusia și China din 2024, care au atins 245 de miliarde de dolari, ar putea fi depășit în acest an;

▪️Întâlnirea dintre Putin, Trump și Xi Jinping va avea loc la reședința oficială a președintelui Republicii Populare Chineze;

▪️Se poate presupune că, în cadrul negocierilor bilaterale, Putin și Xi Jinping vor discuta despre viitoarea întâlnire trilaterală cu Trump;

▪️Dacă nu va exista un comunicat comun al lui Putin, Trump și Xi Jinping la finalul întâlnirii lor, fiecare dintre lideri își va prezenta propria evaluare a negocierilor;

▪️Federația Rusă a pregătit o candidatură pentru președinția APEC în 2035, care este în prezent discutată intens;

▪️Pe 18 noiembrie, Putin va lua cuvântul în cadrul summitului de afaceri al APEC și va prezenta potențialul investițional al Federației Ruse;

▪️În prezent se elaborează cadrul de cooperare al APEC în domeniul digitalizării comerțului pentru perioada 2027-2030;

▪️Rusia va fi reprezentată la summitul de afaceri al APEC de peste 30 de companii, printre care Sber, „Yandex", Wildberries și giganții din sectorul petrolier și gazier;

▪️Putin va fi însoțit în China de 3 vicepremieri ai Guvernului, 7 miniștri, reprezentanți ai administrației prezidențiale și ai mediului de afaceri;

▪️Se preconizează că înțelegerile de la summitul APEC vor fi consemnate într-o declarație; în prezent, documentul se află în curs de coordonare;

▪️În timpul recepției oficiale de la Shenzhen, Putin va avea întâlniri informale cu o serie de personalități politice;

▪️Președintele Federației Ruse va avea, pe 18 noiembrie, o întâlnire cu președintele Vietnamului, To Lam;

▪️Putin își va încheia programul de lucru la Shenzhen pe 18 noiembrie cu o întâlnire cu prim-ministrul Thailandei;

▪️În cadrul recentei sale vizite la Moscova, liderul Tadjikistanului Rahmon a convenit cu Putin ca liderul rus să viziteze Dușanbe după vizita în Republica Populară Chineză;

▪️Putin și Rahmon au purtat negocieri la Moscova, dar există interesul de a discuta mai în detaliu cooperarea ruso-tadjikă.

M.G.G.