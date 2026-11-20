Pe fondul îngrijorărilor că prim-ministrul Benjamin Netanyahu ar putea ordona o operațiune militară pentru a-și îmbunătăți șansele de a rămâne în funcție, patru surse au declarat pentru Washington Post că prim-ministrul i-a cerut lui Roman Gofman, șef al Mossad-ului, să pregătească o operațiune sub acoperire în Iran fără a-și anunța cabinetul sau șeful de stat major al IDF-ului.

Gofman, fost secretar militar al lui Netanyahu, a vizitat Washingtonul săptămâna trecută, când a fost informat de oficialii Casei Albe despre atacuri comune SUA-Israel în Iran. Șeful de stat major al IDF-ului, general-locotenentul Eyal Zamir, a respins planurile lui Netanyahu pentru un potențial atac în Iran înainte de alegerile din octombrie din Israel, potrivit surselor. Zami s-a întâlnit cu Mossad-ul despre plan înainte ca acesta să poată fi pus în aplicare, potrivit raportului. Un oficial israelian al securității neagă că s-ar fi pregătit un plan fără știrea IDF-ului.

Ultimele alegeri parlamentare din Israel au avut loc pe 27 octombrie 2026, fiind primul scrutin național organizat după atacurile din 7 octombrie 2023. Potrivit datelor blocul condus de premierul Benjamin Netanyahu a pierdut majoritatea absolută în parlament (Knesset). În urma pierderii puterii Netanyahu s-ar pute confrunta cu anchete cu privire la modul în care a condus conflictele din gaza și Liban precum și implicarea în războiul cu Iranul.