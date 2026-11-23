Colonişti israelieni extremişti au atacat duminică dimineaţă mai multe sate palestiniene din Cisiordania ocupată, incendiind autoturisme şi inscripţionând mesaje rasiste pe ziduri, potrivit locuitorilor. Incidentele au fost condamnate de liderul opoziţiei israeliene, Gadi Eisenkot, însărcinat cu formarea unui nou guvern, care le-a calificat drept acte de "terorism evreiesc".

Atacurile au avut loc în mai multe localităţi din apropierea oraşului Ramallah, unde jurnaliştii Reuters au observat vehicule incendiate şi inscripţii precum "Răzbunare". Nu au fost raportate persoane rănite, iar responsabilitatea pentru incidente nu a fost revendicată.

Eisenkot a declarat că grupările extremiste care incendiază vehicule şi locuinţe ameninţă stabilitatea regională, pun în pericol vieţi omeneşti şi afectează grav securitatea naţională şi relaţiile externe ale Israelului.

Eisenkot acuză miniștrii ultranaționaliști că au adus regiunea în pragul anarhiei

Liderul partidului de centru-dreapta Yashar i-a acuzat pe miniştrii ultranaţionalişti Itamar Ben-Gvir şi Bezalel Smotrich, membri ai cabinetului condus de Benjamin Netanyahu, că politicile lor au adus regiunea în pragul anarhiei, fără ca autorităţile să intervină eficient pentru oprirea violenţelor.

Poliţia israeliană a anunţat deschiderea unei anchete, iar armata a condamnat incidentele. Militari şi poliţişti au fost trimişi în localităţile Deir as-Sudan, Deir Abu Mashal, Kafr Malik şi At-Tuwani, după apariţia unor informaţii şi imagini care arătau incendierea unor vehicule şi inscripţionarea zidurilor.

Ben-Gvir a respins criticile lui Eisenkot, acuzându-l că face concesii partidelor arabe, al căror sprijin ar putea fi necesar pentru formarea unei noi majorităţi parlamentare. Smotrich susţine extinderea coloniilor israeliene şi anexarea Cisiordaniei.

Violențele coloniștilor israelieni s-au intensificat după octombrie 2023

Yousef Jabareen, liderul Joint List, cea mai mare formaţiune arabă din parlamentul israelian, a afirmat că atacurile reprezintă consecinţa directă a intensificării ocupaţiei şi a politicilor guvernamentale care au permis normalizarea violenţelor împotriva palestinienilor.

Violenţele coloniştilor din Cisiordania s-au intensificat după atacurile lansate de Hamas asupra Israelului în octombrie 2023. Organizaţiile Naţiunilor Unite şi majoritatea statelor consideră coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate ilegale potrivit dreptului internaţional, poziţie contestată de Israel.

Criză politică în Israel după pierderea majorității de către Netanyahu

Incidentele au loc într-un moment de incertitudine politică în Israel, după alegerile parlamentare din 27 octombrie, în urma cărora Netanyahu şi-a pierdut majoritatea, fără ca opoziţia să obţină suficiente mandate pentru a forma singură un guvern.

Preşedintele Isaac Herzog l-a însărcinat pe Eisenkot să formeze un nou cabinet, în timp ce Netanyahu continuă să exercite funcţia de premier interimar. Parlamentul israelian şi-a început activitatea la 10 noiembrie, fără instalarea unui nou executiv.

Pentru a obţine majoritatea în parlamentul de 120 de membri, Eisenkot ar putea avea nevoie de sprijinul partidelor arabe, dacă nu ajunge la un acord pentru formarea unui guvern de uniune cu Netanyahu.

În cazul în care niciun lider politic nu reuşeşte să formeze un guvern, Israelul va organiza noi alegeri parlamentare anul viitor.