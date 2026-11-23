O investigație de presă dezvăluie beneficiarii reali ai fondurilor de capital privat din Ungaria și legăturile acestora cu fostul guvern Orbán
Postat la: 23.11.2026 |
O investigație publicată de Válasz Online scoate la iveală identitatea beneficiarilor reali ai aproape 200 de fonduri de capital privat și fonduri imobiliare din Ungaria, precum și relațiile de afaceri dintre unii dintre cei mai bogați oameni apropiați de guvernarea Viktor Orbán.
Documentele analizate arată că printre beneficiari se numără Lőrinc Mészáros, István Tiborcz, Árpád Habony, Attila Balázs și István Garancsi, dar și că numeroase investiții private au fost susținute cu sume importante din bani publici.
Investigația evidențiază trei aspecte principale: identitatea unor beneficiari care până acum nu apăreau în mod transparent în structurile de proprietate, legăturile financiare dintre oameni de afaceri prezentați drept investitori independenți și implicarea instituțiilor statului în finanțarea fondurilor private.
Potrivit publicației, statul ungar, în special prin intermediul Băncii Maghiare de Dezvoltare (MFB), a pus la dispoziția unor astfel de investiții sume de ordinul zecilor sau sutelor de miliarde de forinți. În unele cazuri, banii publici au fost folosiți alături de capitalul investitorilor apropiați de putere.
Válasz Online a analizat datele din registrul beneficiarilor efectivi administrat de autoritatea fiscală ungară (NAV), pentru aproape 200 de fonduri de capital privat și fonduri imobiliare private.
Printre descoperiri se numără 22 de participații ascunse asociate cu Lőrinc Mészáros. Investigația arată, de asemenea, că Árpád Habony este beneficiarul fondului de capital privat înființat în ultimii ani împreună cu grupul francez din sectorul energetic Veolia. Numele său apare și în legătură cu achiziția unei proprietăți de lux din Italia, în apropierea graniței cu Elveția.
O altă constatare privește grupul de afaceri asociat lui Szilárd Nagy, fratele fostului ministru al Economiei Naționale Márton Nagy. Potrivit documentelor analizate, acesta a administrat și fonduri în care au fost investiți banii lui Attila Balázs, proprietarul Bayer Construct, și ai lui István Garancsi, asociat cu grupul de construcții Market Építő.
Investigația arată și amploarea sprijinului financiar acordat de stat fondurilor administrate de persoane private în timpul guvernării lui Viktor Orbán. Autorii atrag însă atenția că datele furnizate de NAV și de Banca Națională a Ungariei ar putea fi incomplete și nu este sigur că reflectă în totalitate situația actuală a fondurilor.
Transparența privind beneficiarii efectivi ai acestor structuri a fost o problemă disputată în ultimii ani. Deși normele europene împotriva spălării banilor impuneau identificarea beneficiarilor reali, guvernul Orbán a scos fondurile de capital privat din registrul NAV în 2023.
Comisia Europeană a inițiat ulterior o procedură de infringement împotriva Ungariei. Guvernul a reintrodus obligația de raportare, dar a stabilit inițial termenul de transmitere a informațiilor pentru 31 iulie 2026, după alegerile parlamentare. Ulterior, guvernul condus de Péter Magyar a clarificat definiția beneficiarului efectiv și a cerut administratorilor de fonduri să transmită datele până la 5 octombrie.
Potrivit investigației, Lőrinc Mészáros este beneficiarul a 22 de fonduri de capital privat, în care au fost investite sume estimate între 700 și 900 de miliarde de forinți.
Publicația estimează că puterea economică a omului de afaceri ar fi putut ajunge la aproximativ 2.000 de miliarde de forinți în ultimii ani ai guvernării Orbán, dar apreciază că aceasta se află în prezent în declin.
Printre activele asociate cu Mészáros se numără participații în sectoarele bancar, energetic și industrial. În majoritatea cazurilor, omul de afaceri ar deține integral fondurile, însă există și structuri în care statul a investit sume importante.
Un caz aparte este cel al fondurilor Solus, administrate oficial de József Vida, un apropiat mai vechi al lui Mészáros. Cele două fonduri gestionate de această structură ar acționa, potrivit investigației, în interesul omului de afaceri din Felcsút. Unul dintre ele a primit și 166 de miliarde de forinți de la MFB, instituția financiară de stat.
Fondurile Solus dețin participații în companii din industria amidonului și a materiilor prime, precum Viresol și Kall Ingredients, dar și într-o fabrică de ciment din Bosnia, cel mai mare producător de mere din Croația și un hotel de pe litoralul Adriaticii.
Investigația identifică și fonduri în care beneficiarii sunt alte persoane din mediul de afaceri apropiat de Fidesz. Prime Treasure este deținut integral de József Tamás Kertész, Prime Peak și Prime Tech îi aparțin lui Gyula Balásy, iar Prime Multi este deținut de Ernő Lajos Varga.
Potrivit Válasz Online, mai mulți furnizori importanți ai guvernării Fidesz au ales să-și plaseze o parte din bani în aceste fonduri, lăsând administrarea lor în seama grupului de investiții din Felcsút.
În cazul lui Árpád Habony, considerat unul dintre cei mai influenți consilieri informali ai lui Viktor Orbán, documentele analizate indică legături cu două fonduri de capital privat.
Acestea au fost implicate atât în achiziția unei proprietăți deosebite din Italia, cât și în parteneriatul cu grupul energetic francez Veolia.
Situația este mai puțin clară în cazul lui István Tiborcz, ginerele lui Viktor Orbán. În documentele NAV referitoare la fondurile asociate cu acesta apar, în general, numele directorilor companiilor de administrare, nu și beneficiarii efectivi.
Válasz Online afirmă că poate confirma rolul lui Tiborcz în cazul unor fonduri, precum Gordiusz. În schimb, alte structuri, printre care Főnix și fondul de capital privat Diorit, sunt prezentate drept fonduri în care implicarea sa este suspectată, dar nu poate fi stabilită cu aceeași certitudine.
Fondul Diorit a atras atenția și printr-o investiție realizată împreună cu o instituție financiară de stat într-o companie înregistrată în Statele Unite, implicată în dezvoltarea inteligenței artificiale și a modelelor lingvistice de mari dimensiuni. Compania este asociată cu Elon Musk și este cunoscută în prezent sub numele SpaceX Super Intelligence.
Investigația prezintă și legăturile altor oameni de afaceri cu fondurile analizate. Printre aceștia se numără Zsolt Komonczi, investitor imobiliar stabilit în Australia, care a avut anterior relații apropiate cu István Tiborcz. Documentele NAV indică, de asemenea, implicarea lui Áron Hornung și Gábor Sájer în calitate de beneficiari ai unor fonduri.
Un alt nume menționat este Ruslan Rahimkulov, om de afaceri maghiaro-rus stabilit în Ungaria, identificat drept singurul investitor care apare în mai multe fonduri de capital privat. Tatăl său, Megdet Rahimkulov, a ajuns la Budapesta în 1994, unde a condus filialele ungare ale Gazprom. În decurs de aproximativ zece ani, acesta a devenit cel mai bogat om de afaceri din Ungaria.
Válasz Online afirmă că documentele confirmă și legăturile dintre Árpád Habony și ministrul Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, pe de o parte, și fondurile administrate de TripleHill Capital Venture Capital Management Zrt., pe de altă parte. Structura este înregistrată pe numele Renátei Tiszolczi, fostă angajată a companiei de asigurări Aegon.
Investigația mai identifică fonduri administrate de Trustify Investment Management și Global Capital Venture Capital Management, în care beneficiarii sunt Péter Fenyvesi, Attila Balázs și István Garancsi.
Un aspect evidențiat de publicație este volumul finanțărilor publice primite de acest grup prin intermediul instituțiilor MFB și Exim. Trustify este înregistrată pe numele lui Péter Fenyvesi, fost administrator de active al lui Szilárd Nagy, fratele fostului ministru Márton Nagy.
Investigația Válasz Online este prezentată ca primul episod dintr-o serie dedicată structurii fondurilor de capital privat din Ungaria și relațiilor dintre beneficiarii acestora, administratorii lor și instituțiile statului.
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