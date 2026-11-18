Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întrecut în gratulări în absența lui Donald Trump: "Dragul meu prieten"
Postat la: 18.11.2026 |
Liderul chinez Xi Jinping şi omologul său rus Vladimir Putin au început discuţiile, miercuri, la Shenzhen, cu o zi înainte de un summit trilateral istoric cu Donald Trump, care va avea loc în acest oraş din sudul Chinei.
"Dragul meu prieten, sunt cu adevărat bucuros să de întâlnesc la Shenzhen ", a afirmat Vladimir Putin, adresânduse preşedintelui chinez, potrivit imaginilor transmise de RTRussia.
Putin a adăugat că "nu este o coincidenţă" faptul că summitul APCE are loc la Shenzhen, oarşul "foarte frumos, care este un simbol al prosperităţii Chinei".
La rândul său, Xi i-a transmis omologului rus: "Trebuie să ne asumăm cu fermitate responsabilităţile care revin marilor puteri - să conducem şi să promovăm multipolarizarea lumii, precum şi democratizarea relaţiilor internaţionale".
Discuţiile dintre cei doi şi delegaţiile care-i însoţesc au loc înaintea summitului de joi, la care se va alătura Donald Trump.
Potrivit AFP, întâlnirea trilaterală de joi a stârnit temeri că cei trei lideri puternici ar putea decide soarta Ucrainei, fără a consulta Kievul sau Europa, şi că ar putea încerca să împartă lumea în sfere de influenţă specifice secolului XXI.
Washingtonul a sugerat iniţial că problema Ucrainei - pe care Xi o consideră, cu tărie, ca nefiind o chestiune ce priveşte China - nu va fi abordată. Ulterior, însă, Trump a declarat că acest subiect va fi discutat.
China a precizat doar că liderii vor purta „discuţii aprofundate privind menţinerea păcii mondiale şi promovarea stabilităţii strategice în relaţiile dintre marile puteri", în marja reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).
Potrivit Washingtonului, pe agenda discuţiilor se află, de asemenea, conflictul din Iran şi dezarmarea nucleară, în contextul în care un tratat bilateral ruso-american privind armele atomice a expirat în luna februarie.
Beijingul a susţinut constant că SUA şi Rusia ar trebui să îşi reducă vastele arsenale nucleare înainte ca China să accepte discuţii despre propriul său stoc, mult mai restrâns.
Agenţiile de presă chineze şi ruse au relatat, miercuri, că Xi şi Putin s-au întâlnit pentru discuţii - a cincea întrevedere a celor doi lideri în acest an, incluzând o discuţie prin videoconferinţă.
Putin a fost izolat de Occident după ce, prin atacul asupra Ucrainei din 2022, a declanşat cel mai grav conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.
Luând cuvântul miercuri, în cadrul reuniunii APEC, el a declarat că se aşteaptă ca summitul trilateral cu Xi şi Trump să fie „extrem de util".
„Într-o perioadă în care riscurile militaro-politice sunt în creştere, este nevoie disperată de unitate, nu de diviziune... şi de dialog, nu de ultimatumuri", a spus Putin.
El a afirmat că sancţiunile occidentale impuse Rusiei după invadarea Ucrainei în 2022 au eşuat, susţinând că acestea „nu sunt capabile să oprească complet creşterea sau să distrugă economiile competitorilor".
Anterior, Xi a pledat pentru o cooperare internaţională mai strânsă în domeniul inteligenţei artificiale şi al comerţului liber.
„Prin reducerea tarifelor, extinderea accesului şi analizarea reglementărilor şi a standardelor de gestionare, China va implementa reforme profunde", a declarat Xi în deschiderea evenimentului.
Potrivit oficialilor ruşi, Xi şi Putin urmau să discute despre energie şi finanţe, iar ulterior - într-un format restrâns - despre politica externă, inclusiv chestiuni legate de Ucraina şi Coreea de Nord.
Miercuri, Trump se află încă în Filipine, unde, cu o zi înainte, s-a întâlnit cu liderii celorlalte state din „Quad" - Australia, Japonia şi India - pentru prima dată în cadrul celui de-al doilea mandat al său.
Grupul are, în linii mari, scopul de a contrabalansa influenţa regională a Chinei.
El a declarat că are în vedere discuţii bilaterale cu Putin şi Kim Jong Un la următoarea sa oprire, în Shenzhen, menţionând că liderul nord-coreean „ar dori" o întrevedere în China.
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a evitat miercuri să confirme întâlnirea cu Kim.
„Dacă avem o problemă cu Coreea de Nord, singura modalitate prin care o putem rezolva este să intrăm în dialog cu ei", a declarat Rubio la Manila.
Trump s-a aflat în Filipine pentru un summit al Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), organizaţie care numără 11 state membre.
Vizita sa a fost marcată de proteste la care au participat aproximativ 2.000 de persoane. Manifestanţii purtau pancarte pe care scria „Trump, pleacă acum!" şi „Respingeţi Pax Silica" - o referire la o iniţiativă americană privind lanţurile de aprovizionare.
În timp ce liderii ASEAN abordau o serie de probleme regionale, spectrul ofensivei tarifare a lui Trump a planat constant asupra discuţiilor.
Premierul chinez Li Qiang a criticat luni ceea ce a numit un „curent potrivnic, caracterizat prin unilateralism şi protecţionism", subliniind, în acelaşi timp, extinderea schimburilor comerciale ale Beijingului cu acest bloc regional.
Preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva şi Mark Carney, din partea Canadei, au exprimat opinii similare în privinţa comerţului, ambii subliniind explicit necesitatea de a reduce dependenţa de piaţa americană.
Marţi, un Trump combativ nu a dat semne că ar intenţiona să tempereze războiul comercial cu Beijingul, afirmând că Statele Unite vor ajunge din urmă China în ceea ce priveşte producţia de metale din categoria „pământurilor rare" „în decurs de 10 luni".
Cu câteva ore înainte ca Trump să aterizeze la Manila, Washingtonul a anunţat noi reglementări privind transferul de cipuri avansate pentru inteligenţa artificială - o măsură care ar putea nemulţumi statele membre ASEAN.
Companiile care exportă cipuri de înaltă performanţă către Singapore, Malaezia, Thailanda şi Indonezia vor avea nevoie, de acum înainte, de o licenţă specială, întrucât s-a considerat că aceste ţări prezintă un „risc de deturnare a produselor mai ridicat decât cel normal".
Singapore a răspuns afirmând că analizează în prezent modalităţi de a facilita un „acces de încredere" pentru firmele cu sediul în acest oraş-stat.
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