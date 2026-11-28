Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin și directorul Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), susține că modelele rusești de inteligență artificială pot fi folosite pentru pregătirea negocierilor diplomatice și promovarea intereselor Moscovei.

Dmitriev, care participă la discuțiile cu Statele Unite privind încheierea războiului din Ucraina, a vorbit despre utilizarea inteligenței artificiale în diplomație la conferința internațională AI Journey 2026, organizată de banca rusă Sberbank la Moscova, vineri, 27 noiembrie.

Potrivit agențiilor ruse de presă RIA Novosti și TASS, oficialul a explicat că utilizatorii pot introduce informații într-o rețea neuronală și îi pot cere să elaboreze, pe baza acestora, un proiect de acord diplomatic.

Ulterior, documentul ar putea fi ajustat astfel încât să reflecte mai bine poziția Rusiei.

„Cum putem face ca acest acord să reflecte mai mult poziția Rusiei, să argumenteze mai convingător preocupările Moscovei și să ofere soluții pentru acestea?", a spus Dmitriev, descriind un posibil mod de utilizare a tehnologiei.

El a afirmat că inteligența artificială reprezintă un instrument important pentru pregătirea negocierilor și a susținut că modelele dezvoltate în Rusia ar putea contribui inclusiv la obținerea unor „progrese geopolitice".

Dmitriev a subliniat însă că rezultatele generate de inteligența artificială trebuie verificate.

Oficialul nu a precizat dacă a folosit personal modele rusești de inteligență artificială, ce sisteme a testat sau dacă a apelat la acestea pentru pregătirea negocierilor internaționale.

Dependența industriei ruse de tehnologia occidentală

Declarațiile lui Dmitriev vin în contextul unor informații potrivit cărora dezvoltatorii ruși de inteligență artificială continuă să utilizeze tehnologii occidentale, în ciuda eforturilor Moscovei de a construi alternative interne.

Publicația independentă rusă „Vajnie Istorii" (Povești Importante) a atras atenția asupra dependenței sectorului tehnologic rus de instrumente dezvoltate în Statele Unite.

Potrivit revistei „Post-", angajații Sberbank folosesc ChatGPT și interfețele de programare ale companiei americane OpenAI mai frecvent decât GigaChat, propriul model de inteligență artificială al băncii.

GigaChat este, de asemenea, supus unor restricții stricte de conținut. De exemplu, sistemul refuză să ofere exemple concrete privind criticile formulate de adversarii politici ai lui Vladimir Putin, considerând subiectul unul sensibil.

În 2026, Institutul de Inteligență Artificială al Sberbank ar fi cheltuit cel puțin 700.000 de ruble pentru accesul la Claude Code, serviciul dezvoltat de compania americană Anthropic, și peste 600.000 de ruble pentru ChatGPT.

Un angajat al băncii, citat de „Vajnie Istorii", a declarat că dezvoltatorii nu ascund utilizarea sistemelor străine. În mediul online sunt disponibile inclusiv înregistrări video în care angajații Sberbank demonstrează cum folosesc servicii americane de inteligență artificială pentru dezvoltarea unor produse noi.

La rândul său, publicația The New York Times a relatat că industria rusă de inteligență artificială depinde de echipamente americane și chinezești, a căror achiziție a devenit mai dificilă în urma sancțiunilor internaționale.

Efortul financiar considerabil al Rusiei pentru susținerea războiului a redus resursele disponibile pentru dezvoltarea tehnologică, în timp ce numeroși specialiști au părăsit țara după invazia pe scară largă a Ucrainei.

Un alt obstacol îl reprezintă controlul exercitat de serviciile de securitate asupra modelelor rusești de inteligență artificială, pentru a se asigura că acestea respectă regulile de cenzură impuse de autorități.

Un specialist rus în prelucrarea datelor, implicat în dezvoltarea unui chatbot și citat sub protecția anonimatului, a declarat că reprezentanții Serviciului Federal de Securitate (FSB) au supravegheat îndeaproape procesul, pentru ca modelul să respecte un set strict definit de așa-numite „valori tradiționale".