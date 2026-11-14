Zelenski: SUA au întrebat dacă Ucraina ar accepta să se retragă din Donbas în schimbul aderării la NATO
Postat la: 14.11.2026 |
Reprezentanții Statelor Unite au întrebat Ucraina dacă ar fi dispusă să își retragă trupele din regiunea Donbas în schimbul aderării la NATO, a declarat vineri, 13 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski.
Potrivit liderului ucrainean, întrebarea a fost adresată pentru prima dată în timpul celei mai recente runde de negocieri diplomatice.
Kievul a susținut în mod constant că nu va renunța la teritoriile sale suverane. Zelenski a precizat însă că, dacă partenerii occidentali vor prezenta un pachet concret care să includă aderarea la NATO, garanții de securitate obligatorii și finanțare pentru reconstrucția țării, va cere opinia populației.
„Dacă partea americană confirmă acest lucru împreună cu ceilalți parteneri din NATO, voi cere societății să își exprime punctul de vedere: acceptăm sau nu acceptăm? Nu am dreptul să iau singur o asemenea decizie. Dar este nevoie de propuneri concrete, care deocamdată nu există. Toate aceste aspecte sunt încă în discuție", a declarat Zelenski.
Președintele a subliniat însă că Ucraina nu va recunoaște niciodată, din punct de vedere juridic, teritoriile ocupate de Rusia ca aparținând Moscovei.
„Dacă va exista o asemenea propunere, în calitate de președinte voi iniția un dialog deschis cu societatea și voi explica situația: unde ne aflăm, cum s-au poziționat toți partenerii și cum văd ei pașii următori. Dar, fără îndoială, fără nicio recunoaștere a teritoriilor ocupate ca fiind rusești", a adăugat liderul ucrainean.
Ce garanții de securitate solicită Ucraina
Zelenski a explicat că Ucraina negociază cu partenerii internaționali un pachet amplu de garanții de securitate. Acesta ar urma să includă angajamente concrete din partea NATO și a Uniunii Europene, menținerea unei armate ucrainene puternice, cu efective și echipamente militare garantate, precum și sprijin financiar pentru reconstrucția de după război.
Președintele ucrainean consideră că aderarea deplină la NATO ar reduce riscul unei noi agresiuni ruse. El a susținut că garanțiile de securitate inspirate de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord reprezintă nivelul minim necesar pentru orice acord.
Potrivit lui Zelenski, unii parteneri au propus și acorduri bilaterale de securitate, după modelul angajamentelor asumate de Statele Unite față de Israel sau al acordurilor de apărare încheiate cu unele state arabe din Orientul Mijlociu.
Aceste formule ar putea include baze americane, prezență navală și aeriană, precum și sisteme de apărare antiaeriană, inclusiv baterii Patriot, menite să protejeze țările partenere în cazul unui atac.
Zelenski a admis că astfel de desfășurări militare ar putea reprezenta o variantă de garantare a securității Ucrainei, dar și-a exprimat rezervele cu privire la fiabilitatea lor.
El a amintit că articolul 5 al NATO, care prevede apărarea colectivă a statelor membre, a fost invocat o singură dată în istoria alianței, după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, din Statele Unite.
Președintele a mai declarat că Danemarca și alte țări nordice susțin activ aderarea Ucrainei la NATO. În opinia sa, forțele armate ucrainene, care au acumulat o experiență considerabilă pe câmpul de luptă, ar consolida capacitatea de apărare a alianței.
Zelenski a afirmat că aderarea Ucrainei a revenit astfel pe agenda diplomatică.
Zelenski avertizează Washingtonul să nu aibă încredere în Moscova
Președintele ucrainean a declarat că le-a transmis direct negociatorilor americani că liderul rus Vladimir Putin nu poate fi considerat un partener de încredere.
Zelenski susține că Moscova folosește medierea diplomatică pentru a complica negocierile și a prelungi războiul.
„Când Putin vorbește despre frontierele de stat, cu siguranță nu se referă la reducerea teritoriului Rusiei, nu-i așa? Prin urmare, nu există niciun motiv să avem încredere în liderul de la Kremlin", a spus Zelenski.
Declarațiile vin după cea de-a doua rundă de negocieri trilaterale mediate de Statele Unite, desfășurată la Abu Dhabi în perioada 10-11 noiembrie. Ulterior, președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Moscova cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
Oficiali de la Casa Albă au anunțat progrese în privința unui posibil schimb amplu de prizonieri și a participării viitoare a unor reprezentanți europeni la negocieri.
Cu toate acestea, divergențele fundamentale privind teritoriile ocupate de Rusia și garanțiile de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului rămân nerezolvate.
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