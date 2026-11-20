Rusia a lansat în noaptea de 20 noiembrie un atac masiv cu rachete asupra mai multor orașe din Ucraina, la câteva ore după ce Vladimir Putin a amenințat Kievul cu represalii pentru lovitura asupra Podului Crimeei. Explozii au fost auzite în capitala ucraineană.

Potrivit canalelor de monitorizare citate de publicația The Kyiv Independent, Rusia a ridicat în aer bombardiere strategice Tu-160 de la baza aeriană Ukrainka, din Extremul Orient rus. Aceste aeronave supersonice se numără printre cele mai mari avioane militare aflate în serviciu și pot transporta atât armament convențional, cât și nuclear.

Explozii puternice au zguduit Kievul în jurul orei 1:25, ora locală, potrivit jurnaliștilor Kyiv Independent aflați la fața locului. Deflagrațiile au avut loc la câteva minute după ce Forțele Aeriene ucrainene au avertizat asupra unor rachete balistice rusești care se îndreptau spre capitală.

Utilizarea bombardierelor strategice a ridicat nivelul de alertă în întreaga țară, întrucât toate regiunile Ucrainei puteau deveni ținte ale atacului. Ofensiva rusă a venit după ce Vladimir Putin a promis că Moscova va răspunde atacului ucrainean asupra Podului Crimeei. O porțiune a carosabilului acestui pod s-a prăbușit în urma unei lovituri cu rachete ucrainene Flamingo, în noaptea de 17 noiembrie.

„Acțiunile noastre de represalii vor fi mult mai dureroase decât ceea ce au făcut ei podului", a declarat Putin, care a susținut că armele de precizie moderne permit executarea unor astfel de lovituri. Podul Crimeei, construit după anexarea peninsulei de către Rusia în 2014, reprezintă o rută strategică pentru transportul de echipamente și provizii către trupele ruse din teritoriile ucrainene ocupate.

Noul atac a urmat unei zile de bombardamente cu drone asupra centrului Kievului. Loviturile rusești au avariat două ambasade europene, Catedrala Sfântul Volodimir și mai multe clădiri rezidențiale. Un bărbat de 26 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost rănite. Atacurile au avut loc în paralel cu eforturile diplomatice pentru încheierea războiului.

Vladimir Putin s-a întâlnit la Shenzhen, în China, cu președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. Cei trei au semnat o declarație privind pacea. În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Berlin cu liderii Coaliției de Voință, pentru pregătirea următoarei runde de negocieri dintre Kiev și Moscova. Într-o declarație comună, Zelenski și liderii europeni au cerut Rusiei să accepte un armistițiu care să protejeze infrastructura energetică și coridoarele de transport maritim din Marea Neagră.