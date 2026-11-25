Washingtonul le-a cerut cetățenilor americani să părăsească imediat Iranul și a emis o alertă de securitate pentru Orientul Mijlociu, avertizând că tensiunile din regiune se pot amplifica rapid, după atacuri iraniene asupra unor obiective americane și o lovitură a rebelilor houthi în Arabia Saudită.

Alertă de securitate pentru cetățenii americani

Ambasada Virtuală a SUA în Iran a emis miercuri o alertă de securitate în care avertizează că Iranul, rebelii houthi din Yemen și alte grupări aliate Teheranului ar putea viza interesele și cetățenii americani din regiune, inclusiv companii și instituții, potrivit Euronews.

„Nu călătoriți în Iran din niciun motiv. Cetățenii Statelor Unite trebuie să părăsească imediat Iranul", se arată în avertizarea publicată de autoritățile americane.

Washingtonul le-a recomandat cetățenilor să evite demonstrațiile, adunările mari și zonele în care este o prezență importantă a forțelor de ordine, precum și să manifeste prudență în apropierea locurilor asociate cu Statele Unite.

Atacuri în Bahrain, Kuweit și Arabia Saudită

Avertizarea a fost emisă după atacurile Iranului asupra unor obiective americane din Bahrain și Kuweit, precum și după o lovitură a rebelilor houthi asupra unei clădiri din districtul financiar al capitalei saudite, Riad.

Atacul houthi de marți a lovit un turn din districtul financiar al orașului și a rănit 11 persoane, potrivit Apărării Civile din Arabia Saudită.

Ministerul de Interne din Bahrain a anunțat că atacurile Iranului de sâmbătă au rănit două persoane și au provocat un incendiu la o instalație industrială civilă.

Avertisment privind zborurile și eventuale atacuri aeriene

Cetățenii americani aflați în regiune au fost îndemnați să urmărească situația zborurilor și activitatea aeroporturilor și să se pregătească pentru eventuale anulări ale curselor aeriene sau închideri ale spațiului aerian.

Autoritățile au avertizat și că regulile privind traversarea frontierelor terestre ale Iranului, precum și condițiile de intrare în țările de destinație, se pot modifica într-un interval scurt.

În cazul unor atacuri aeriene, cetățenii au fost sfătuiți să stea departe de uși, ferestre și resturi rezultate în urma exploziilor, să își mențină telefoanele încărcate și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

De asemenea, Departamentul de Stat le-a recomandat să se înregistreze în sistemul său de informare pentru a primi actualizări privind securitatea.

SUA și Iranul nu mai au relații diplomatice din 1980. Elveția reprezintă interesele americane la Teheran, iar secția pentru interesele SUA din cadrul ambasadei elvețiene este indicată drept punct de contact pentru cetățenii americani care au nevoie de asistență.