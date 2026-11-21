Președintele Rusiei Vladimir Putin i-a acordat un interviu regizorului Emir Kusturica, pentru realizarea unui documentar. În acest interviu, Vladimir Putin lansează teoria conform căreia Rusia va salva creștinismul mondial și revine la originile teoriei "Moscova - A treia Romă și alta nu va mai exista".

Teoria „Moscova - a Treia Romă", apărută în Rusia la începutul secolului al XVI-lea, susține că Moscova ar fi devenit principalul centru de apărare și păstrare a credinței creștine ortodoxe, după căderea celor două mari centre ale creștinătății: Roma și Constantinopolul.

Emir Kusturica: Ați putea spune că, pe măsură ce mandatul dumneavoastră în fruntea statului continuă, descoperiți în continuare Rusia ca pe un miracol și un mister, care necesită credință și rugăciune din partea conducătorului său?

Președintele Rusiei, Vladimir Putin: Știți, Rusia are o vechime de peste o mie de ani și o istorie foarte lungă. De-a lungul timpului s-au spus și s-au scris foarte multe lucruri despre ea: lucruri superficiale și lipsite de profunzime, dar și lucruri esențiale, serioase și fundamentale. Au existat și remarci amuzante.

În secolul al XVIII-lea a existat un feldmareșal, Christopher Münnich [născut Burkhard Christoph von Münnich], care a spus cândva - sau cel puțin această afirmație îi este atribuită: „Rusia este o țară condusă direct de Dumnezeu, pentru că, dacă nu ar fi așa, nu este clar cum ar putea continua să existe".

Apoi, împăratul Alexandru al II-lea, cred că aproape un secol mai târziu, în secolul al XIX-lea, fiind întrebat cum reușește să conducă Rusia, o țară atât de vastă și de diversă, a răspuns: „Să conduci Rusia nu este deloc greu, dar este complet inutil".

Emir Kusturica: Poetul german Rainer Maria Rilke a scris cândva că Rusia este o țară care se învecinează cu Dumnezeu.

Vladimir Putin: Vorbind serios, aș formula astfel: dacă nu privim fiecare ființă umană doar ca pe o substanță biologică alcătuită din piele și oase, ci acceptăm că esența fiecărui om, lucrul cel mai important, este sufletul, un dar pe care Domnul ni l-a oferit, iar sufletul omenesc este etern și nemuritor, asemenea Universului, atunci acest lucru este valabil și în cazul poporului rus, al tuturor oamenilor care trăiesc în Rusia.

Și, din acest punct de vedere, desigur, există aici un miracol și un mister, inclusiv în Rusia.

Emir Kusturica: Sunt convins că ne aflăm acum într-unul dintre acele momente transcendentale în care Rusia va deveni o binecuvântare pentru întreaga omenire. Vă mulțumesc pentru acest lucru, pentru că, atunci când proiectul va fi gata, el va evidenția valorile respectate aici, în Rusia, precum și eforturile depuse de Biserica Ortodoxă Rusă și de civilizația rusă pentru păstrarea acestor valori.

Vladimir Putin: Este adevărat.

Emir Kusturica: Astăzi, Biserica Ortodoxă Rusă este prezentă în peste o sută de țări ale lumii, iar statul rus reprezintă fundamentul întregii civilizații ruse. Credeți că civilizația rusă poate deveni un fel de „arcă" care să-i salveze pe toți cei care cred în Hristos?

Vladimir Putin: Poate. Absolut.

Spun acest lucru cu atâta convingere nu doar pentru că gândirea teologică și filosofică rusă este centrată pe un concept vechi de secole: Moscova este a Treia Romă, iar o a patra nu va mai exista.

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că creștinismul a apărut în Roma antică, apoi Roma a căzut, iar creștinismul s-a mutat în Bizanț, Imperiul Roman de Răsărit. Constantin a devenit primul împărat care s-a convertit la creștinism. Și Imperiul Bizantin a căzut, însă, până atunci, creștinismul se răspândise deja pe pământul rus și ajunsese la Moscova.

Astfel, Moscova a moștenit această credință și aceste tradiții. Într-un anumit sens, a devenit A Treia Romă, păstrătoarea spirituală a acestor valori sfinte și a acestei moșteniri.

Totuși, această idee teologică sau filosofică, pe care Rusia o păstrează de secole, după cum spuneam, nu reprezintă cel mai important aspect. Important este ceea ce se întâmplă astăzi.

De exemplu, vedem astăzi cazuri - știu că nu sunt foarte numeroase - în care oameni din alte țări, inclusiv din state europene, se mută în Rusia. Atunci când discut uneori cu ei, îmi spun că principalul motiv pentru care au venit în țara noastră a fost dorința de a-și păstra valorile, familiile și viitorul, de a le asigura copiilor lor un viitor în siguranță. Ei consideră că acești copii trebuie să aibă dreptul să crească și să fie educați în spiritul valorilor religioase tradiționale.

Așadar, atunci când mă întrebați dacă Rusia poate deveni „arca" care să-i salveze pe oameni, aș spune că nu este vorba doar despre creștinii ortodocși și, de fapt, nici măcar doar despre creștini.

După cum știți, în Rusia există patru religii tradiționale: budismul, iudaismul, islamul și creștinismul ortodox, iar adepții tuturor acestora trăiesc și se dezvoltă unii alături de ceilalți.

În realitate, avem aceleași valori tradiționale, indiferent cât de mult încearcă unii adepți ai acestor religii să sublinieze diferențele. Vor exista întotdeauna diferențe, însă valorile fundamentale sunt aceleași.

Prin crearea unui mediu favorabil dezvoltării acestor valori tradiționale, Rusia oferă un spațiu în care oamenii pot trăi în conformitate cu ele. Desigur, în acest sens, Rusia ar putea deveni „arca" despre care vorbiți.

Astăzi, în multe societăți, în special în Occident, asistăm la o luptă pentru drepturile omului, în care sunt implicate diferite minorități. Este ceva nou? Nu. Istoria se repetă, acest fenomen este la fel de vechi ca omenirea. Doar că, în prezent, anumite grupuri au devenit mai agresive, revendicându-și tot mai insistent drepturile și așa mai departe.

Vedeți, noi nu încercăm să limităm pe nimeni în niciun fel. Însă ideea susținută de Biserica Ortodoxă Rusă, așa cum Patriarhul nostru afirmă întotdeauna în public, dar și de politica statului rus, este că trebuie să păstrăm ființa umană, spiritualitatea umană și, dacă îmi permiteți să spun astfel, omul ca specie biologică.

Încercăm să asigurăm acest lucru prin politica statului și să sprijinim Biserica în eforturile sale, desigur, ținând cont de cerințele actuale și de exigențele civilizației moderne. Acesta este principalul obiectiv al activității noastre comune cu Biserica.

Așadar, da, în acest sens, Rusia și creștinismul ortodox ar putea servi drept „arca" despre care ați vorbit.

Emir Kusturica: Și cum se împacă toate acestea cu realitatea din Occident, unde Biserica creștină nu reușește să joace rolul important pe care creștinismul ortodox îl are în Rusia?

Vladimir Putin: Cred că acest lucru are legătură cu faptul că... Noi îi tratăm, de fapt, cu respect pe frații și surorile noastre din Europa și încercăm să-i sprijinim atunci când vedem că anumite ramuri ale creștinismului sunt în mod evident tratate incorect sau persecutate.

Dar mă tem că îndepărtarea acestor Biserici de la propriile principii canonice nu le consolidează poziția în societate, ci, dimpotrivă, o slăbește.

Poate că, renunțând la canoanele și principiile consacrate, încearcă să modernizeze anumite lucruri, să le facă mai ușor de înțeles și să le adapteze vieții noastre cotidiene. În realitate, cred că tocmai din acest motiv influența ideilor creștine și a Bisericii asupra societății și asupra conștiinței oamenilor slăbește.

Emir Kusturica: În ultimii cinci ani, în America de Nord, 1,5 milioane de oameni s-au convertit la creștinismul ortodox.

Vladimir Putin: Exact despre asta vorbesc. Dimpotrivă, creștinismul ortodox atrage oameni pentru că protejează valorile despre care am vorbit.

Ce este teoria "Moscova - a Treia Romă"

Teoria „Moscova - a Treia Romă", apărută în Rusia la începutul secolului al XVI-lea, susține că Moscova ar fi devenit principalul centru de apărare și păstrare a credinței creștine ortodoxe, după căderea celor două mari centre ale creștinătății: Roma și Constantinopolul. Conceptul, cu rădăcini religioase și politice, este invocat și astăzi în discursurile despre identitatea Rusiei și rolul pe care aceasta consideră că îl are în lume.

Ideea îi este atribuită călugărului Filotei din Pskov, care ar fi formulat-o în scrieri adresate autorităților ruse în primele decenii ale secolului al XVI-lea. Mesajul central era sintetizat printr-o formulă devenită celebră: „Două Rome au căzut, a treia stă în picioare, iar a patra nu va mai fi".

Prima Romă era considerată centrul inițial al creștinătății, în timp ce a doua Romă era Constantinopolul, capitala Imperiului Bizantin. După căderea Constantinopolului în fața otomanilor, în 1453, Moscova a început să fie privită de unii gânditori religioși ruși drept noul centru al lumii ortodoxe și ultimul bastion al credinței.

Această viziune s-a dezvoltat într-o perioadă în care statul rus își consolida puterea și își contura identitatea politică și religioasă. Un moment important a fost căsătoria marelui cneaz Ivan al III-lea cu Sofia Paleolog, nepoata ultimului împărat bizantin, în 1472. Legătura dinastică a contribuit la asocierea Moscovei cu moștenirea Imperiului Bizantin. Ulterior, în 1547, Ivan al IV-lea a fost încoronat țar, iar în 1589 a fost înființat Patriarhia Moscovei.

Inițial, teoria nu reprezenta un program oficial de expansiune teritorială, ci avea în primul rând o semnificație religioasă și spirituală. Moscova era văzută ca locul în care credința ortodoxă trebuia păstrată nealterată, după ce Roma și Constantinopolul își pierduseră, în viziunea autorilor acestei concepții, rolul de centre ale adevăratei credințe.

În timp, însă, ideea a căpătat și interpretări politice și imperiale. Conceptul a fost asociat cu imaginea Rusiei ca moștenitoare a Bizanțului și ca putere cu o misiune istorică aparte. Totuși, teoria nu a fost niciodată o doctrină acceptată în mod unanim de Biserica Ortodoxă sau un principiu oficial constant al politicii statului rus.

În prezent, referirile la „A Treia Romă" sunt relevante mai ales prin modul în care reflectă o anumită viziune asupra identității Rusiei. Moscova este prezentată ca moștenitoarea unei tradiții istorice și spirituale care depășește granițele sale și care îi conferă un rol special în apărarea valorilor tradiționale și a creștinismului ortodox.

Astfel, teoria „Moscova - a Treia Romă" nu este doar o formulă istorică, ci și o idee care continuă să influențeze felul în care este descris locul Rusiei în lume: o țară care se consideră purtătoarea unei moșteniri spirituale distincte și a unei misiuni istorice care nu s-ar fi încheiat.