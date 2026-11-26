Zaharova spune de ce Comisia Europeană nu vine la negocieri la Moscova. Ea a comentat refuzul europenilor de a dialoga cu Rusia: "Sunt ocupați cu finanțarea teroriștilor"
Postat la: 26.11.2026 |
Reprezentanții Comisiei Europene sunt ocupați: ei finanțează teroriști, a declarat, pentru agenția TASS, reprezentanta oficială a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.
Comentariul vine după declarația reprezentantei Comisiei Europene (CE), Paula Pinho, care a afirmat că instituția este la curent cu propunerea de organizare a unor negocieri la Moscova, dar că nu este încă pregătită să stea de vorbă cu Rusia în format bilateral. Potrivit spuselor sale, discuțiile privind arhitectura securității europene sunt posibile după o încetare a focului în Ucraina și cu participarea statelor membre ale UE și NATO. "Comisia Europeană este ocupată cu finanțarea teroriștilor", a declarat Zaharova.
RBC menționează că, pe 19 noiembrie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat că partea rusă a propus reprezentanților europeni să vină la Moscova pentru a înțelege poziția lor legată de soluționarea conflictului și pentru a discuta planurile UE de desfășurare de trupe pe teritoriul Ucrainei după încheierea conflictului. El a adăugat că, după clarificarea poziției europenilor, Moscova va decide în ce format va continua dialogul cu Kievul.
Putin a declarat, de asemenea, că securitatea Ucrainei trebuie să fie parte a arhitecturii de securitate a continentului european. Președintele a subliniat că trebuie asigurată atât securitatea Rusiei, cât și cea a Ucrainei, iar că discuție despre securitatea Europei fără participarea Rusiei „ar fi ceva ciudat".
La rândul său, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a susținut propunerea lui Vladimir Putin de desfășurare a unor negocieri cu reprezentanții europeni, însă a declarat că întâlnirea nu trebuie să fie găzduită de Moscova. Potrivit acestuia, sunt puține indicii care să denote disponibilitatea reală a lui Putin de a negocia, dar că acest lucru nu este motiv pentru respingerea propunerilor de dialog ale Rusiei.
Totodată, viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, a subliniat că invitația adresată „troicii europene" (Franța, Germania și Marea Britanie) de a veni la Moscova nu înseamnă includerea acesteia în negocierile trilaterale privind soluționarea conflictului ucrainean. (M.G.G.)
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