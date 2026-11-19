Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ocupat locul central în „fotografia de grup" a liderilor APEC, împreună cu președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele SUA, Donald Trump, ceea ce a devenit un semnal puternic despre eșecul încercărilor Occidentului de izolare a liderului de la Kremlin pe scena internațională, scriu jurnaliștii agenției de presă Bloomberg.

La summitul APEC din orașul chinez Shenzhen, Putin a apărut pentru prima dată în ultimii nouă ani în fotografia de grup a liderilor, subliniază Bloomberg. El a ocupat locul central lângă Donald Trump și Xi Jinping, de care liderul rus era separat doar de soția acestuia, Peng Liyuan.

După cum subliniază agenția de presă americană, această fotografie a devenit o replică puternică la eforturile țărilor occidentale de a izola Rusia.

Prin tradiție, fotografiile oficiale au menirea de a demonstra unitatea liderilor mondiali, dar adesea reflectă și tensiunile geopolitice, în funcție de cum sunt dispuși, pe podium, participanții la acest moment ceremonial, subliniază Bloomberg.

Vglyad menționează, în context, că miercuri, la recepția solemnă organizată în onoarea liderilor APEC, Vladimir Putin și Donald Trump s-au așezat de o parte și de cealaltă a gazdelor, Xi Jinping și soția acestuia.

În altă ordine de idei, secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că nu există așteptări incredibile de la negocierile trilaterale, prevăzute pentru astăzi.

Marian Gârleanu