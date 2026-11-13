Xi Jinping anunță unirea cu Taiwanul: „Cursul istoriei nu poate fi oprit"

Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat joi că "nu se poate opri cursul istoriei", pledând pentru o "reunificare" pașnică cu Taiwanul și fără a menționa recurgerea la forță, însă declarațiile sale au fost respinse ferm de autoritățile de la Taipei.

China consideră Taiwanul, guvernat democratic, drept parte a propriului teritoriu, în pofida respingerii categorice a acestei revendicări de către Taipei.

Beijingul a propus în repetate rânduri modelul de autonomie "o țară, două sisteme", care nu beneficiază de susținerea niciunui partid politic important din Taiwan.

Rezolvarea problemei Taiwanului reprezintă o "misiune istorică de neclintit" a Partidului Comunist Chinez, a declarat Xi într-un discurs susținut la Marea Sală a Poporului din Beijing. "Cursul istoriei nu poate fi oprit", a adăugat liderul chinez.

"Reunificarea completă a patriei trebuie realizată și va fi cu siguranță realizată."

Guvernul Taiwanului a respins declarațiile. Consiliul pentru Afaceri Continentale de la Taipei a transmis că nici guvernul, nici populația Taiwanului nu pot accepta formula "o țară, două sisteme", care ar însemna, în cele din urmă, supunerea față de conducerea autoritară a Partidului Comunist Chinez.

"Cu privire la formulările referitoare la reunificarea Taiwanului, acestea nu diferă prea mult de cele din trecut", a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului, Liang Wen-chieh, în fața jurnaliștilor. Declarațiile lui Xi au fost făcute în cadrul unui discurs dedicat împlinirii a 160 de ani de la nașterea lui Sun Yat-sen, considerat un erou al revoluției chineze.

Acesta a contribuit la conducerea revoltei din 1911, care a pus capăt mai multor secole de conducere imperială și a dus la instaurarea Republicii Chineze. Xi a afirmat că Beijingul susține "reunificarea pașnică și politica «o țară, două sisteme»" și este dispus să poarte discuții cu Taiwanul, cu respectarea "principiului unei singure Chine" - poziția Beijingului potrivit căreia cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan fac parte dintr-o singură țară.

Liderul chinez a mai declarat că toți chinezii, inclusiv cei din Taiwan, ar trebui să își unească eforturile pentru a se opune forțelor "separatiste" care susțin independența insulei și pentru a promova dezvoltarea pașnică a relațiilor dintre cele două maluri ale strâmtorii.

Deși Xi nu a menționat posibilitatea utilizării forței, pe care China nu a exclus-o niciodată în privința Taiwanului, armata chineză desfășoară zilnic operațiuni în jurul insulei și își extinde prezența tot mai departe în Oceanul Pacific.

Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că a detectat 29 de aeronave militare chineze, inclusiv avioane de vânătoare J-16 și drone, care au desfășurat joi o "patrulare comună de pregătire ofensivă" în jurul insulei, în coordonare cu nave de război chineze.