Trump, Putin și Xi fac istorie prin întâlnirea trilaterală din China. SUA vor reducerea arsenalului nuclear la nivel global

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Întâlnirea trilaterală este prima din istorie, iar pe agendă se află reducerea armelor nuclare la nivel global, dar și despre războiul din Iran. Ucraina ar putea fi un alt subiect de discuție, dar acest lucru nu a fost confirmat oficial.

Întâlnirea, care va avea loc în marja summitului APEC din China, se va concentra pe neproliferarea nucleară, un subiect despre care Trump a afirmat că ar putea duce la un nou acord între cele mai mari state cu arme nucleare din lume.

„Președintele a precizat clar că, printre alte subiecte, va discuta despre reducerea armelor nucleare la nivel mondial. Președintele Trump consideră că această proliferare este extrem de periculoasă", a declarat jurnaliștilor Olivia Wales, purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

Ministerul de Externe al Chinei a confirmat luni că întâlnirea istorică va avea loc joi în metropola tehnologică din sudul țării, Shenzhen. Kremlinul a confirmat anterior participarea lui Putin.

Deși o întâlnire trilaterală în această configurație exactă este fără precedent, liderii au, separat, o istorie bogată de relații.

De când a devenit președinte în 2013, Xi s-a întâlnit cu Putin de zeci de ori. Cei doi au construit o alianță strânsă, legați de relații profunde între națiunile lor.

China și-a revendicat neutralitatea în război și a încercat să se poziționeze ca un potențial mediator de pace. Însă aliații NATO consideră că aceasta a jucat un rol esențial în eforturile Rusiei de a învinge Ucraina, furnizând Moscovei echipamente pentru asamblarea armelor și contribuind cu tehnologie și imagini.

Trump și Putin s-au întâlnit față în față în șapte ocazii diferite, cea mai recentă fiind în Alaska, în 2025. Relația dintre cei doi lideri a fost, uneori, tumultoasă, dar pare să se fi consolidat în ultimele luni.

Trump s-a confruntat cu un val de critici interne în octombrie, când a suspendat sancțiunile privind exportul de combustibil către Rusia pentru cel puțin șase luni, permițându-i lui Putin să introducă motorină pe piața energetică globală într-un moment în care prețurile combustibililor din SUA creșteau vertiginos.

Un grup bipartizan de parlamentari l-a acuzat pe Trump că a încălcat o lege federală menită să ia măsuri dure împotriva Rusiei și să-i sufoce economia în contextul războiului acesteia împotriva Ucrainei.

Discuții despre un nou acord nuclear

Ultimul tratat privind armele nucleare dintre SUA și Rusia a expirat în februarie.

Între timp, China și-a dezvoltat rapid arsenalul nuclear.

Oficialii au minimizat perspectiva încheierii unui nou acord în domeniul nuclear, sugerând în schimb că discuțiile ar constitui un punct de plecare.

„Nu ne așteptăm să ajungem la niciun fel de acord", a declarat un înalt oficial american. „Aș caracteriza acest moment ca fiind punctul de plecare, prima conversație, cu siguranță la nivel de lideri, între aceste țări."

„Așadar, acesta este începutul unei discuții care, sperăm, va fi productivă pe viitor", a continuat oficialul.

Zelenski respinde o „Yalta 2"

Deși oficialii au afirmat că cei trei lideri intenționează să discute și despre Iran, nu este clar dacă vor aborda și conflictul dintre Rusia și Ucraina, care durează de aproape cinci ani.

Încă din octombrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea că o întâlnire trilaterală între Trump, Xi și Putin ar putea duce la încheierea unor acorduri privind viitorul Ucrainei fără consultarea Kievului.

„Nu vrem deloc ca acest lucru să se transforme într-un „Yalta 2, 3, 4", cu o redistribuire a influenței", a declarat Zelenski jurnaliștilor luna trecută, făcând o comparație cu Conferința de la Yalta din 1945, din Crimeea, la care puterile aliate au redesenat efectiv harta mondială în urma celui de-al Doilea Război Mondial.

Un înalt oficial american a declarat că se așteaptă ca Elon Musk să participe la deplasare alături de Trump, printre alții, deși nu se preconizează ca acesta să participe la întâlnirea trilaterală.