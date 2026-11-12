La Sankt Petersburg, o mașină condusă de un colonel a explodat. Explozia a avut loc în Shushary. Dispozitivul exploziv a fost fixat sub partea de jos a mașinii. Aparatul a explodat când colonelul ieșea din curte, iar bărbatul a decedat pe loc.

Nu este deloc exclus ca explozia să fi fost o operațiune a serviciilor secrete adversare Federației Ruse. Identitatea colonelului nu a fost aflată până la publicarea acestei știri. "Autoritățile de anchetă au deschis un dosar penal pentru uciderea unui membru al forțelor armate", se arată într-un comunicat al Comitetului de Investigații al Rusiei. Comitetul de investigații al Procuraturii din Sankt Petersburg a comentat explozia care s-a produs într-o mașină în care se afla un militar rus de rang înalt.

Un dosar penal a fost deschis la Sankt Petersburg în urma decesului unui militar rus de rang înalt într-o explozie de mașină. Ancheta din Sankt Petersburg investighează circumstanțele exploziei unei mașini pe Şoseaua Kolpinskoe, a raportat biroul regional al procuraturii. Experții au confirmat decesul militarului. În prezent, ofițerii procuraturii intervin la locului incidentului pentru a stabili circumstanțele incidentului. Aceștia au efectuat deja mai multe expertize medico-legale.

Uciderea militarului a avut loc joi dimineața foarte devreme, în perimetrul orașului Sankt Petersburg. Potrivit unor surse, exact la ora 07:00, dispozitivul exploziv montat pe partea inferioară a mașinii ce aparţinea militarului a fost detonat. Drept urmare, șoferul a murit. Potrivit unor relatări din mass-media, o altă persoană, o rudă a militarului, se afla și ea la locul incidentului. Aceasta a fost rănită, dar detaliile rănilor sale nu au fost dezvăluite. Militarul rus era colonel.

Explozia se presupune că s-a produs la o jumătate de kilometru de locul unde un alt militar rus de rang înalt a murit în luna august anul acesta. La fel ca în cazul colonelului, se presupune că un dispozitiv exploziv a fost atașat pe partea inferioară a mașinii sale. Mașina unui ofițer rus din cadrul Ministerului rus al Apărării a fost aruncată în aer recent la Moscova.