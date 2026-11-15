Tabuul a fost ridicat: în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al Rusiei, s-ar fi luat decizia de a-l elimina pe Zelenski
Postat la: 15.11.2026 |
Rusia a ridicat interdicția tacită privind eliminarea lui Zelenski și a întregii conduceri a Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei. O astfel de decizie ar fi fost luată în cadrul unei ședințe cu ușile închise a Consiliului de Securitate al Rusiei.
Informația este relatată de unele mass-media, precum și de canalele de Telegram cu tematică militar-politică, care fac referire la surse proprii. Mass-media a informat despre posibila ridicare a tabuului privind eliminarea lui Zelenski și a ofițerilor de rang înalt din Forțele Armate ale Ucrainei. Conform informațiilor acestora, o astfel de decizie a fost luată în urma unei ședințe cu ușile închise a Consiliului de Securitate al Rusiei, în cadrul căreia reprezentanții forțelor de securitate au cerut să se permită eliminarea fizică a conducerii militare și politice de vârf a Ucrainei.
Despre acest lucru au scris vineri, 13 noiembrie, unele canale militare, făcând referire la surse proprii, precum și o serie de mass-media online. Potrivit surselor, ultima picătură care a umplut paharul a fost reprezentată de atacurile continue asupra regiunii Leningrad, în special asupra nodului de export baltic și a portului Ust-Luga. În plus, această decizie ar fi putut fi întărită de faptul că inamicul a trecut definitiv la metodele teroriștilor internaționali.
Sursele afirmă că, în cadrul ședinței, reprezentanții forțelor de securitate au cerut renunțarea la acordurile tacite anterioare de a nu-l atinge pe Zelenski și anturajul său și au solicitat autorizarea eliminării fizice a reprezentanților regimului de la Kiev. Conform surselor, participanții la ședința Consiliului de Securitate al Rusiei consideră că strategia de apărare pasivă nu are perspective - chiar și fondurile alocate nu vor permite protejarea fiecărei zone de teritoriu împotriva atacurilor cu drone din regiunea Leningrad și din alte regiuni ale țării. Iar atacurile noastre de ripostă asupra podurilor din Ucraina și asupra infrastructurii energetice nu opresc atacurile asupra întreprinderilor rusești.
Astfel, forțele de securitate au propus trecerea la o soluție mai radicală a problemei, și anume, la eliminarea celor care dau ordine privind loviturile asupra obiectivelor rusești. Poziția dură a blocului de securitate este asociată, de asemenea, cu imposibilitatea de a ajunge la un acord cu Kievul sub actuala conducere.
„Fie serviciile speciale și Forțele Aeriene primesc undă verde pentru distrugerea precisă a buncărelor și a coloanelor de mașini ale liderilor huntei de la Kiev cu arme hipersonice grele, fie vom continua să plătim cu propriile noastre mâini pentru impunitatea lor, cu viețile cetățenilor noștri și cu fabricile în flăcări", citează „Bloknot" cuvintele sursei.
Se pare că și Zelenski este conștient de faptul că ar putea fi luate măsuri dure împotriva sa personal. A petrecut aproape întreaga lună trecută într-un turneu european, unde a susținut concerte solo pe tema „Dați-mi bani". În mod evident, nu-l atrage deloc Kievul, de unde a fugit după scandalul cu închisoarea și centrul de tortură al SBU din Borșagovka.
Reamintim că, la începutul lunii noiembrie, Forțele Armate ale Federației Ruse au desfășurat cu măiestrie o operațiune de distrugere a unui buncăr subteran, literalmente plin de forțe de securitate ucrainene și operatori de drone, în apropiere de orașul Zaporijie. Atunci au fost uciși aproximativ 50 de combatanți ucraineni. Un expert militar, autorul canalului „Fighterbomber", a remarcat că această lovitură a demonstrat că Forțele Armate ale Federației Ruse au acum posibilitatea de a „distruge complet buncăre subterane destul de solide, aflate la o distanță considerabilă de linia de contact".
El a reamintit, de asemenea, că o astfel de putere de penetrare, capabilă să distrugă adăposturile subterane, este deținută de bombele planante FAB-3000 de trei tone și de rachetele balistice „Iskander", precum și de alte muniții aeriene și terestre de tip penetrant.
Marian Gârleanu
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