Pentagon: Rețea de spionaj dedicată confruntării economice cu China

Agenți care operează sub acoperire profundă pot fi folosiți nu doar în privința Chinei, ci și a altor concurenți ai Statelor Unite scrie Washington Post.

Se preconizează că agenții americani vor acționa ca antreprenori sau ca angajați în sectorul privat, ascunzând legăturile lor cu guvernul SUA, relatează The Washington Post.

Crearea unei rețele de agenți este analizată în cadrul unei strategii mult mai ample a Casei Albe, care vizează confruntarea economică cu alte țări.

Statele Unite folosesc deja taxe vamale, controale la export și investiții în sectoare strategice, intensificând totodată strângerea de informații economice.

După cum subliniază The Washington Post, noua inițiativă reflectă consolidarea rolului Pentagonului în cadrul administrației Trump, pe fondul eforturilor Departamentului Apărării de a obține un buget record de 1.500 de miliarde de dolari.

Marian Gârleanu