Curg dosarele penale pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la președinție, noi audieri
Postat la: 22.10.2026 |
Călin Georgescu ar fi audiat într-un nou dosar penal, al cincilea deschis pe numele său. Dosarul vizează acuzații legate de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Ancheta ar avea legătură cu un gest făcut în apropierea Poliției din Buftea, după semnarea controlului judiciar, în prezența mai multor susținători.
Joi, 22 octombrie, Georgescu ar fi audiat la sediul Poliției Capitalei de către anchetatorii din Ilfov. Potrivit sursei citate, acesta ar fi refuzat să dea declarații, exercitându-și dreptul la tăcere, așa cum ar fi procedat și în ziua precedentă, la DIICOT. Anchetatorii urmează să decidă asupra pașilor procedurali următori. Deschiderea unui dosar penal nu echivalează cu stabilirea vinovăției, aceasta urmând să fie stabilită potrivit legii.
Miercuri, Georgescu a fost audiat pentru o altă anchetă. Acesta ar fi solicitat verificarea locuinței pentru a afla dacă există dispozitive cu ajutorul cărora ar fi interceptat. Demersul este investigat în contextul unei posibile tentative de identificare sau înlăturare a aparaturii de interceptare.
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