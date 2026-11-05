Maia Sandu vorbește despre unirea cu România în presa maghiară: „Trebuie să căutați soluții, chiar dacă par neobișnuite"

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat într-un interviu acordat unei publicații din Ungaria că unirea țării sale cu România ar putea reprezenta o soluție pentru asigurarea securității țării, însă recunoaște că, în prezent, nu există suficient sprijin popular pentru realizarea acestui obiectiv.

Președinta Maia Sandu a fost întrebată într-un interviu acordat publicației maghiare Válasz Online, despre declarația sa anterioară potrivit căreia ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România în cazul organizării unui referendum, scrie publicația Timpul.

Potrivit aceleiași surse, președinta a explicat că poziția sa este determinată de preocupările privind securitatea și libertatea Republicii Moldova, în contextul amenințărilor din partea Rusiei. „Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele voastre. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite", a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu a recunoscut în interviu că unirea cu România nu beneficiază, în prezent, de suficient sprijin din partea populației. În acest moment, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem însă o majoritate care susține integrarea în UE și de aceea urmărim acest obiectiv cu atâta determinare". Maia Sandu a reiterat astfel că, în condițiile actuale, integrarea în Uniunea Europeană reprezintă principala direcție urmărită de autoritățile de la Chișinău.