Ursula von der Leyen vine luni în România ca să le dea ordine directe lui Nicușor Dan și Luca Niculescu

Șefa birocrației de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, vine în vizită fulger în țara noastră. Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan va avea o întâlnire cu von der Leyen. La fel a anunțat și Secretariatul General al Guvernului, o întrevedere cu premierul Luca Niculescu.

"Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va face, luni, o vizită în România şi va discuta cu preşedintele Nicuşor Dan. Administraţia Prezidenţială anunţă că întrevederea de la Palatul Cotroceni este programată de la ora 15.30. Primirea de luni, 9 noiembrie, va fi parte din vizita mai largă pe care o face preşedinta Comisiei Europene în zona Mării Negre", este anunțul Administrației Prezidențiale. După vizita de la Cotroceni, urmează la scurt timp întâlnirea și cu premierul Luca Niculescu. Conform informațiilor, von der Leyen se va deplasa apoi în Bulgaria.

Cele patru teme majore anunțate de Ursula von der Leyen

Securitatea în regiunea Mării Negre, apărarea europeană, competitivitatea economică și energetică, sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE și negocierile pentru viitorul buget european se numără printre subiectele aflate pe agenda întrevederii. Vizita șefei Comisiei Europene la București are loc în cadrul unui turneu în regiunea Mării Negre și include întâlniri atât cu președintele Nicușor Dan, cât și cu premierul Luca Niculescu.

Detaliile privind agenda discuțiilor de la Palatul Cotroceni au fost prezentate vineri de consilierul prezidențial Valentin Naumescu. Unul dintre principalele subiecte ale întrevederii de luni va fi securitatea europeană, cu accent pe regiunea Mării Negre, zonă de interes strategic pentru România și Uniunea Europeană. Potrivit consilierului prezidențial Valentin Naumescu, discuțiile vor aborda atât prioritățile generale ale agendei europene, cât și modul în care acestea se intersectează cu interesele României.

Republica Moldova și extinderea Uniunii Europene, pe agenda de la Cotroceni

Un alt punct important al întâlnirii îl reprezintă extinderea Uniunii Europene, cu accent pe susținerea acordată de România Republicii Moldova. Potrivit agendei prezentate de Valentin Naumescu, Bucureștiul va aduce în discuție sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul procesului de extindere a Uniunii. Subiectul se înscrie printre prioritățile de politică externă ale României în relația cu instituțiile europene.

Negocierile pentru bugetul UE 2028-2034 și competitivitatea energetică

Președintele Nicușor Dan și șefa Comisiei Europene vor aborda și negocierile privind noul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Acesta va stabili cadrul bugetar european pentru următorii șapte ani, fiind un dosar important pentru statele membre, inclusiv pentru România. Pe agenda discuțiilor se află și competitivitatea europeană, inclusiv componenta energetică, într-un context în care politicile economice și energetice reprezintă teme importante la nivelul Uniunii Europene.

Ursula von der Leyen se întâlnește și cu premierul Luca Niculescu

Vizita Ursulei von der Leyen în România a fost confirmată vineri, la Bruxelles, de purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit anunțului, președinta Comisiei Europene va ajunge luni la București, în cadrul vizitei sale în regiunea Mării Negre. Pe lângă întrevederea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, Ursula von der Leyen va avea o întâlnire și cu prim-ministrul Luca Niculescu. Vizita va aduce în prim-plan dosare europene importante pentru România, de la securitatea regională și politica energetică până la extinderea Uniunii Europene și negocierile pentru bugetul comunitar din perioada 2028-2034.