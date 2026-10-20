Delir în Parlament: I-au adus busuioc lui Luca Niculescu să îl curețe de "duhurile bolojeniste"

În Parlament au avut loc momente inedite marți, înaintea votului de învestitură a Guvernului Luca Niculescu. Senatorul Ninel Peia a venit cu agheasmă, busuioc și tămâie pentru a alunga „duhurile negre, useriste și bolojeniste" de la Palatul Victoria, în timp ce USR a venit cu o cutie de pantofi aurie destinată lui Sorin Grindeanu și Florin Manole.

Ninel Peia, senator din grupul parlamentar PACE - Întâi România:

„Avem agheasmă mică, avem busuioc, avem și tămâie, avem și busuioc verde. Să le dau domnului prim-ministru desemnat, Luca Niculescu, pentru că atunci când va merge la Guvern, să dea cu agheasmă, să aprindă tămâie, să alunge duhurile negre, useriste și bolojeniste din Palatul Victoria".

USR le-a oferit celor de la PSD o cutie de pantofi aurie

USR a venit cu o cutie de pantofi aurie, pentru Sorin Grindeanu și lui Florin Manole. În interior se aflau avioane „JET PSD".

avion jet psd

Guvernul Luca Niculescu, la votul Parlamentului

Camera Deputaților și Senatul se reunesc marți, de la ora 14:00, pentru a vota învestirea Guvernului propus de Luca Niculescu.

Pentru a primi votul de încredere, noul Cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile.

PSD participă la guvernare și deține majoritatea portofoliilor ministeriale, în timp ce PNL și UDMR au semnat acorduri de susținere cu premierul desemnat. De asemenea, grupul minorităților naționale și-a anunțat sprijinul pentru noul Executiv.

În schimb, USR și AUR au anunțat că nu vor vota Guvernul Luca Niculescu.