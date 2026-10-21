Diana Șoșoacă anunță la televiziunea Kremlinului sfârșitul Uniunii Europene. Care e termenul avansat de europarlamentară

Europarlamentara Diana Șoșoacă, președinta S.O.S. România, a făcut noi declarații împotriva Uniunii Europene într-o intervenție la Russia Today (RT), televiziune considerată a fi de de propagandă pentru Kremlin, a cărei difuzare este interzisă în UE.

Politiciana a susținut că blocul comunitar ar urma să se destrame până în 2028-2030. Totodată, aceasta a prezentat propria versiune asupra protestelor violente din Franța și a intervenției jandarmilor la manifestația ciobanilor din București.

Diana Șoșoacă a comentat și manifestațiile din Franța, care au degenerat în confruntări de stradă. În timpul incidentelor, zeci de magazine au fost jefuite, mai multe autoturisme au fost incendiate, iar o primărie a fost cuprinsă de flăcări.

Referindu-se la persoanele implicate în violențe, europarlamentara a susținut că acestea ar fi fost, în realitate, „jandarmii infiltrați în civil".

În același timp, Șoșoacă i-a descris pe manifestanți drept „niște bieți copii asupriți de dictatură", afirmând că nemulțumirea acestora ar fi provocată inclusiv de faptul că Uniunea Europeană „trimite toți banii în Ucraina".

În timpul aceleiași intervenții, președinta S.O.S. România a făcut referire și la manifestația crescătorilor de animale organizată în Piața Victoriei din Capitală. Șoșoacă a afirmat că protestatarii ar fi fost agresați de „jandarmi aduși din Franța".