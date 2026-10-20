Șeful CNAS a demisionat. Rogobete: „Mă bucur că un om lipsit de viziune ca el a plecat

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, și-a dat demisia din funcție, în contextul retragerii liberalilor din Guvern. Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de ministru al Sănătății, a criticat activitatea fostului șef al instituției, pe care îl consideră responsabil pentru criza din programele naționale de sănătate.

Horațiu Moldovan și-a anunțat demisia printr-un mesaj publicat pe Facebook. „A fost o onoare. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături", a transmis acesta. Decizia a fost anunțată după ce PNL a hotărât să susțină învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, urmând să treacă în opoziție.

Alexandru Rogobete, ministrul PSD propus pentru portofoliul Sănătății, a comentat plecarea lui Horațiu Moldovan după audierea sa în comisiile parlamentare de specialitate. Acesta a afirmat că relația profesională cu fostul președinte al CNAS, din perioada în care ocupa funcția de ministru al Sănătății, nu a contribuit la dezvoltarea sistemului.

„Am criticat măsurile pe sănătate, în special ale guvernului Bolojan, în special din ultima parte a acestui an. Pe domnul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu l-am criticat neapărat, însă colaborarea pe care am avut-o cu el când eu eram ministrul Sănătății nu a fost una de dezvoltare a sistemului de sănătate", a declarat Rogobete.

Acesta a spus că speră ca viitorul șef al CNAS să fie mai atent la problemele sistemului medical și la nevoile pacienților. „Mă bucur că un om lipsit de viziune ca dânsul a plecat din fruntea CNAS și sper să vină un om mai atent la detalii și mai atent la nevoile reale ale sistemului de sănătate", a afirmat ministrul propus.

Rogobete a susținut că situația programelor naționale de sănătate s-a deteriorat semnificativ și l-a indicat direct pe Horațiu Moldovan drept responsabil pentru această criză. „Criza din programele naționale de sănătate este fără precedent în ultimii 10 ani de zile și, din punctul meu de vedere, i se datorează domnului președinte demisionar 100%", a declarat acesta.

Printre prioritățile anunțate de Alexandru Rogobete se numără protejarea finanțării programelor de urgență și a celor considerate critice, astfel încât pacienții să nu fie afectați de eventuale probleme de aprovizionare cu medicamente. „Aduceți-vă aminte că anul trecut, când eram ministrul Sănătății, nu au existat situații și UPU-uri și ambulanțe fără medicamente, generalizat la nivel național această criză", a afirmat acesta.

Totodată, Rogobete a indicat stimularea industriei farmaceutice drept unul dintre obiectivele sale, prin dezvoltarea studiilor clinice și introducerea medicamentelor inovatoare. Plecarea lui Horațiu Moldovan de la conducerea CNAS are loc, astfel, în contextul schimbărilor politice premergătoare învestirii noului Executiv.

Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă că demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii, ca urmare a deciziei partidului de a intra în opoziție. „Ca efect al deciziei de a intra în opoziție, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare și nu vor mai ocupa posturile care sunt deținute astăzi cu sprijinul Partidului Național Liberal", a declarat liderul liberal.