Șeful de facto al Executivului: Guvernul Niculescu a adoptat prima Ordonanță de Urgență și a decis atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu
Postat la: 21.10.2026 |
Guvernul Luca Niculescu a adoptat, în prima ședință, o ordonanță de urgență care stabilește atribuțiile vicepremierului Marian Neacșu și instituie două funcții de ministru delegat, pentru Digitalizare și Învățământ Preuniversitar.
Actul normativ reglementează și structurile de sprijin ale acestora, precum și modificări privind organizarea Secretariatului General al Guvernului.
Numirea lui Neacșu ca vicepremier și ministru de Interne a stârnit nenumărate controverse din cauza trecutului său. Acesta a fost condamnat definitiv, în 22 februarie 2016, la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. A fost reabilitat după trecerea celor doi ani prevăzuți prin lege după condamnare.
"Prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2026 pentru acordarea încrederii Guvernului, în cadrul Guvernului României funcționează un post de viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne. Atribuțiile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, în calitatea sa de viceprim-ministru, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului", prevede actul normativ. De asemenea, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
"Viceprim-ministrul cu portofoliu își desfășoară activitatea, în această calitate, prin aparat propriu de lucru, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, formată dintr-un consilier de stat și 2 secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului. Pentru activitatea desfășurată în calitate de viceprim-ministru, acesta dispune de un cabinet propriu format din trei posturi de personal contractual, distinct de cabinetul organizat în cadrul ministerului pe care îl conduce", mai prevede OUG.
Cheltuielile necesare desfășurării activității aparatului propriu de lucru și a cabinetului prevăzute se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Indemnizația aferentă funcției de membru al Guvernului și cheltuielile cabinetului organizat în cadrul ministerului pe care îl conduce se asigură prin bugetul ministerului respectiv, în condițiile legii.
Conform OUG, postul de ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială va funcționa în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Ministrul, funcție deținută de Bogdan Dumitru, va fi în coordonarea ministrului Economiei, funcție ocupată de Daniel Zamfir.
"Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială exercită atribuțiile în domeniul digitalizării și inteligenței artificiale stabilite prin hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. (3) Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială este ajutat de doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat, cu avizul ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, suplimentar față de numărul reglementat conform legii", se mai arată în prima OUG a Guvernului Niculescu.
Cheltuielile necesare desfășurării activității ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, a secretarilor de stat și a cabinetului acestuia se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Autoritatea pentru Digitalizarea României, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se află în coordonarea ministrului delegat pentru digitalizare și inteligență artificială.
"În cadrul Ministerului Educației și Cercetării se înființează funcția de ministru delegat pentru învățământ preuniversitar, care își desfășoară activitatea în coordonarea ministrului educației și cercetării. (2) Ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar exercită atribuțiile din domeniul învățământului preuniversitar stabilite prin hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării. (3) Ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar este ajutat de doi secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat, cu avizul ministrului educației și cercetării, suplimentar față de numărul reglementat conform legii", prevede OUG.
În exercitarea atribuțiilor, miniștrii delegați emit ordine și instrucțiuni, în condițiile legii. Miniștrii delegați inițiază și avizează proiecte de acte normative și contrasemnează actele normative adoptate de Guvern, potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care au fost învestiți, împreună cu ministrul de resort. Delimitarea atribuțiilor miniștrilor delegați față de cele ale miniștrilor de resort, precum și structurile și instituțiile prin care se exercită aceste atribuții se stabilesc prin hotărâri de Guvern
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Educației și Cercetării și Secretariatul General al Guvernului propun Guvernului spre adoptare proiectele actelor normative necesare aplicării prevederilor ordonanței de urgență.
"Guvernul are un secretariat general, condus de secretarul general al Guvernului, care are rangul de ministru sau, după caz, calitatea de înalt funcționar public și este numit prin decizie a prim-ministrului", prevede OUG, prevederea legală actuală fiind "Guvernul are un Secretariat General care este condus de secretarul general al Guvernului care are rang de ministru, numit prin decizie a prim-ministrului." Și în cazul secretarilor generali adjuncți, aceștia pot avea rangul de secretar de stat sau, "după caz, calitatea de înalți funcționari publici".
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