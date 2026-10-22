Franța ar fi preluat rolul României de principal susținător al Moldovei la UE: Miza primei vizite externe a lui Luca Niculescu
Postat la: 22.10.2026 |
Criza politică de la București ar fi slăbit sprijinul diplomatic oferit Republicii Moldova în negocierile europene, iar Franța ar fi preluat rolul de principal „avocat" al Chișinăului, potrivit unei analize Deutsche Welle care citează surse politice. În acest context, Luca Niculescu va merge pe 27 octombrie în Republica Moldova, în prima sa vizită externă în calitate de premier.
Șeful Guvernului de la București va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu, premierul Vasile Tofan și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Vizita intervine la o săptămână după învestirea noului Executiv român și va viza proiectele comune și cooperarea bilaterală.
Dincolo de mesajul politic al alegerii Chișinăului pentru prima deplasare externă, agenda relației cuprinde energie, infrastructură, investiții și sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit analizei Deutsche Welle, autoritățile moldovenești ar fi resimțit efectele blocajului politic de la București inclusiv în demersurile pentru avansarea negocierilor de aderare la UE.
Publicația susține, citând surse din domeniul politic, că Chișinăul ar fi solicitat intervenții diplomatice mai insistente din partea Franței, Germaniei și altor state membre pentru deblocarea unor procese europene.
În această perioadă, Franța ar fi preluat rolul de principal susținător al integrării europene a Republicii Moldova, în timp ce intervențiile României ar fi fost uneori formale, insuficient de consistente sau ar fi lipsit, scrie DW. Aceste aprecieri sunt prezentate de publicație pe baza surselor sale, nu ca o poziție oficială a Guvernului de la Chișinău.
Luca Niculescu a anunțat că a convenit cu Vasile Tofan ca prima sa vizită în calitate de premier să fie în Republica Moldova. Șeful Executivului român a precizat că le-a solicitat deja miniștrilor să contacteze omologii de la Chișinău, pentru accelerarea proiectelor existente și identificarea unor inițiative noi. Totodată, a reafirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE.
Invitația a fost adresată de premierul moldovean imediat după instalarea noului Guvern de la București. Vasile Tofan a legat cooperarea cu România de proiectele care produc efecte directe pentru cetățeni, de la educație la transport și energie.
„Pentru Republica Moldova, România înseamnă un partener de încredere și sprijin constant în parcursul nostru european. Ne leagă limba, istoria și cultura, dar și proiecte care schimbă viața oamenilor, de la grădinițe renovate până la poduri și conexiuni energetice", a declarat premierul moldovean. Acesta a susținut dezvoltarea legăturilor dintre comunități și atragerea investițiilor.
„Vreau să ducem această cooperare mai departe, cu rezultate concrete pe ambele maluri ale Prutului. Avem nevoie de mai multe legături între comunități, de investiții și de o Moldovă tot mai conectată la România și la UE. Avem mult de lucru împreună și un obiectiv care ne unește: să ne regăsim în aceeași familie europeană", a transmis Tofan.
Programul de guvernare prezentat la București include sprijinirea accesului Republicii Moldova la piețele europene de electricitate și gaze naturale, prin interconexiunile cu România. Printre direcțiile anunțate se numără promovarea oportunităților de investiții și participarea României la procese de privatizare în infrastructura strategică moldovenească.
Pe componenta instituțională și educațională, planul prevede reorganizarea Departamentului pentru relația cu Republica Moldova, facilitarea recunoașterii reciproce a diplomelor, mobilitate academică și programe comune de cercetare. Acestea sunt obiective ale noului Executiv, iar vizita nu reprezintă, în sine, anunțarea unor investiții deja contractate sau a unor noi prețuri la energie.
În discursul de învestitură din Parlament, Niculescu a susținut că politica Bucureștiului trebuie adaptată accelerării parcursului european al Republicii Moldova.
„În contextul schimbărilor geopolitice profunde din ultimele luni, relațiile României cu Republica Moldova intră într-o nouă etapă. E o etapă în care procesul de aderare al Moldovei la UE se accelerează, iar politica României trebuie să se adapteze acestei realități", a declarat premierul.
El a indicat atât susținerea politică și diplomatică la nivel european, cât și asistența concretă acordată instituțiilor de la Chișinău. Pentru relația bilaterală, următorul pas anunțat este întâlnirea din 27 octombrie, când promisiunile de accelerare a cooperării vor fi discutate cu conducerea Republicii Moldova.
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