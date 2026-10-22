Premierul Niculescu și-a ales șefă de cabinet, o diplomată cu experiență de 15 ani. A lucrat la Reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles
Postat la: 22.10.2026 |
Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a fost numită șef de cabinet al premierului Luca Niculescu, funcție cu rang de secretar de stat. Cu o carieră de 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, ea a fost șefă de cabinet al fostului ministru Luminița Odobescu și a primit gradul diplomatic de ambasador în 2024, de la președintele de atunci, Klaus Iohannis.
Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a fost numită miercuri în funcția de director de cabinet al prim-ministrului Luca Niculescu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.
„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion se numește în funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului", se precizează în decizia publicată în Monitorul Oficial.
Cine este Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion
Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion are o carieră de 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ea s-a angajat la MAE în 2011 și a lucrat la Reprezentanța României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles. A devenit consilier diplomatic șapte ani mai târziu, în 2018, iar în 2022 a ajuns director general în MAE. Ulterior, a fost numită în funcția de director de cabinet al ministrului de Externe, Luminița Odobescu.
În 2019, „în semn de apreciere pentru importanta contribuție avută la exercitarea cu succes, de către România, a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene", Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, pe atunci consilier diplomatic, a fost decorată cu Ordinul Național „Pentru Merit" în grad de Cavaler de președintele de atunci, Klaus Iohannis. În 2024, Klaus Iohannis i-a acordat acesteia gradul diplomatic de ambasador.
Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion este căsătorită cu Constantin Adrian Simion, și el angajat la MAE. Cea mai recentă declarație de avere completată de Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion și disponibilă public este din 2024. Potrivit documentului, ea deține un apartament de 90 mp în București, pe care l-a cumpărat în 2013, și o mașină BMW, fabricată în 2019.
De asemenea, noua șefă de cabinet a premierului mai deține o jumătate dintr-o casă de 100 mp și terenul aferent de 271 mp din Brăila, ambele moștenite în 2024. Ea a declarat un venit de 126.799 de lei, constând în salariul de la Ministerul Afacerilor Externe, ceea ce înseamnă că avea un salariu de circa 10.500 de lei pe lună de la MAE.
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