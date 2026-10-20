Reacția lui Alexandru Nazare după mesajul transmis de Moody's înaintea votului pentru noul Guvern: Agenţia avertizează că procesul de consolidare are riscuri ridicate

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că agenţia Moody's consideră „pozitivă" evoluţia ţării, în condiţiile în care votul de învestitură de marţi al noului Guvern „poate închide perioada de incertitudine politică".

Potrivit lui Nazare, „nu este suficient să declarăm că ne asumăm continuarea direcţiei", ci „trebuie să demonstrăm, prin consecvenţa tuturor în adoptarea unui buget credibil şi prin responsabilitate în execuţie, că această traiectorie poate fi susţinută". „În perioada următoare, credibilitatea României se va măsura nu în intenţii, ci în capacitatea de a transforma angajamentele asumate în rezultate care pot fi susţinute", mai spune Nazare, informează News.ro.

„Comentariul publicat astăzi de agenţia de rating Moody's pune foarte clar în perspectivă miza următoarelor luni. Votul de învestitură al noului Guvern poate închide perioada de incertitudine politică şi poate crea cadrul necesar pentru adoptarea la timp a bugetului pentru 2027. Agenţia consideră această evoluţie drept pozitivă pentru profilul de credit al României şi notează explicit că menţinerea continuităţii politicilor fiscale susţine continuitatea strategiei de redresare a finanţelor publice", afirmă Alexandru Nazare, care va continua să conducă Ministerul Finanţelor şi în noul guvern Niculescu.

„Prognoza de reducere a deficitului rămâne neschimbată, dar agenţia avertizează că procesul de consolidare are în continuare riscuri ridicate de implementare. Aşadar, nu este suficient să declarăm că ne asumăm continuarea direcţiei - trebuie să demonstrăm, prin consecvenţa tuturor în adoptarea unui buget credibil şi prin responsabilitate în execuţie, că această traiectorie poate fi susţinută", spune Nazare.

Ministrul precizează că presiunea este una „concretă", dat fiind că Moody's estimează un necesar de finanţare ridicat în următorii 2 ani şi subliniază că stabilitatea este esenţială pentru accesarea pieţelor in condiţii rezonabile.

„În acest context, bugetul pentru 2027 va fi una dintre principalele probe de credibilitate financiară pentru România. Aceasta este radiografia momentului din partea Moody's Ratings şi de aici trebuie să continuăm: cu un buget realist, cu decizii fiscale predictibile şi cu rigoare în managementul banilor publici. În perioada următoare, credibilitatea României se va măsura nu în intenţii, ci în capacitatea de a transforma angajamentele asumate în rezultate care pot fi susţinute", mai spune Alexandru Nazare.

Comunicatul Moody's, înainte de învestirea guvernului Luca Niculescu

Agenția de rating Moody's consideră că instalarea unui nou Executiv și aprobarea la timp a bugetului pentru 2027 sunt evoluții pozitive pentru profilul de credit al României, sprijinind consolidarea fiscală.

La 15 octombrie, premierul desemnat al României (calificativ Baa3 cu perspectivă negativă), Luca Niculescu, a obținut suficiente angajamente din partea partidelor alese pentru a câștiga votul de încredere asupra programului său de guvernare și a cabinetului. Votul este programat pentru 20 octombrie, iar dacă parlamentul investește noul guvern, s-ar pune capăt blocajului politic început atunci când parlamentul a demis administrația fostului prim-ministru Ilie Bolojan, pe 5 mai. Confirmarea executivului lui Niculescu ar fi un element pozitiv pentru credit (credit positive), deoarece ar lăsa, de asemenea, suficient timp pentru adoptarea bugetului pe anul 2027 înainte de sfârșitul anului.

Deși o consolidare fiscală suplimentară modestă în 2027 rămâne scenariul nostru de bază, aceasta depinde de stabilitatea politică continuă. În esență, programul ambițios de consolidare fiscală multianuală al României implică în continuare riscuri de implementare foarte ridicate. Dacă va fi confirmat, noul guvern se va confrunta cu provocarea de a menține sprijinul politic pentru o ajustare fiscală prelungită și de a implementa măsuri structurale care să sprijine stabilizarea datoriei și să îmbunătățească accesibilitatea acesteia în timp.

Acestea fiind spuse, ne așteptăm ca partidele să își confirme sprijinul. Totuși, în cazul în care guvernul nu va reuși să obțină cele 233 de voturi necesare, este foarte puțin probabil ca bugetul pentru 2027 să fie aprobat la timp. Un vot eșuat ar deschide, de asemenea, posibilitatea unor alegeri anticipate, deoarece condițiile constituționale necesare ar fi îndeplinite, chiar dacă atât președintele, cât și partidele tradiționale rămân reținute.

Dincolo de oportunitatea adoptării, bugetul va trebui să abordeze și presiunile tot mai mari asupra cheltuielilor generate de factura dobânzilor, salariile publice și apărare, într-un mediu cu condiții de finanțare mai stricte. Factura dobânzilor României a crescut rapid în acest an, ajungând la 42 de miliarde RON (aproximativ 2% din PIB-ul prognozat pentru 2026) în luna august, ceea ce reprezintă deja 66% din totalul cheltuielilor nominale cu dobânzile pe care le estimăm pentru 2026 (64 de miliarde RON).

Având în vedere că nevoile de finanțare depășesc 10% din PIB în următorii doi ani, asigurarea stabilității politice și a unui buget credibil este crucială pentru a garanta accesul continuu la piață. O presiune suplimentară asupra finanțării vine din partea cererii interne destul de volatile pentru datoria guvernamentală, unele emisiuni interne încheindu-se sub o rată de subscriere de 100% între lunile septembrie și octombrie, din cauza incertitudinii politice.

Structura probabilă a cabinetului favorizează moderarea cheltuielilor, dar durabilitatea guvernului va trebui testată. Partidul Social Democrat (PSD), aflat anterior în opoziție, ar deține 11 din cele 17 portofolii guvernamentale, însă PSD nu are o majoritate absolută în parlament, controlând mai puțin de o treime din acesta.

Coaliția care susține noul guvern este unită mai degrabă de necesitate decât de coeziune politică, ceea ce, în opinia noastră, face mai probabilă aprobarea bugetului pe termen scurt, dar nu elimină riscul unui alt colaps politic pe termen mediu. Deși menținerea ministrului de finanțe Alexandru Nazare în următorul guvern sprijină, de asemenea, continuitatea politicii fiscale, stimulentele politice se vor îndepărta de măsurile fiscale dificile pe măsură ce se apropie alegerile din 2028.

Prognozele noastre fiscale rămân neschimbate, însă am revizuit estimările privind PIB-ul și inflația pentru 2026. Ne așteptăm acum la o ușoară contracție a PIB-ului real al României cu 0,5%, cu o inflație medie de 8,2%. Deficitul se va reduce la 5,8% din PIB în 2026 și la 5,5% în 2027, în scădere de la 7,9% în 2025. Cu toate acestea, anticipăm că deficits-urile primare vor persista, dar se vor diminua, ajungând la 2,7% din PIB în 2026 și la 2,3% în 2027. Plățile pentru dobânzi vor continua, de asemenea, să crească, depășind 3% din PIB în 2026 și 2027.