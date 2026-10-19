Statul va permite persoanelor fără studii medicale să vindece bolnavi. Legea medicinei alternative este la un pas de a intra în vigoare

Statul român ar putea permite persoanelor fără studii medicale să obțină autorizații pentru practicarea terapiilor alternative, inclusiv în cazul unor boli grave, după ce Ministerul Sănătății a publicat, pe 25 septembrie 2026, normele de aplicare a unei legi adoptate în 2007.

Prevederile au rămas neaplicate timp de 19 ani, însă publicarea normelor, în urma unei decizii a Înaltei Curți, deschide calea autorizării acestor practicieni. În acest context, comunitatea Declic a lansat o petiție prin care cere modificarea legii, astfel încât tratarea pacienților să fie permisă doar absolvenților facultăților medicale acreditate. Demersul a strâns deja aproape 20.000 de semnături. Legea medicinei alternative le cere practicienilor doar o diplomă de orice facultate și un simplu curs pentru a putea trata pacienți cu boli grave.

"Așa prevede legea medicinei alternative, adoptată în 2007. Ea permite practicarea terapiilor alternative nu doar de către medici, dentiști, farmaciști și psihologi, ci și de către absolvenții oricărei alte facultăți. Pentru aceștia din urmă, legea nu cere studii medicale, ci o diplomă de facultate și un curs de pregătire.

Timp de 19 ani, această prevedere a rămas pe hârtie, pentru că Ministerul Sănătății nu a adoptat normele metodologice, adică regulile care stabilesc concret cum se obține autorizația. Abia după ce Înalta Curte l-a obligat, Ministerul a publicat proiectul normelor, pe 25 septembrie 2026. Odată adoptate, ele vor permite eliberarea primelor autorizații pentru cei fără studii medicale", arată inițiatorii petiției.

Legea include cristaloterapia, cromoterapia, bioritmologia, Reiki, terapia holografică și terapia cu biocâmp. Pe aceeași listă se află și astrologia medicală, care pretinde că bolile pot fi puse în legătură cu poziția corpurilor cerești. "Ministerul Sănătății precizează că reglementarea nu înseamnă și validarea acestor practici. Însă un pacient nu va citi comunicatele Ministerului, ci autorizația de pe peretele cabinetului în care intră.

Cel mai mare risc este ca un bolnav să amâne sau să abandoneze tratamentul care îi poate salva viața. O asistentă de la o clinică oncologică le-a spus jurnaliștilor că primește frecvent paciente care încearcă să se trateze cu ceaiuri, uleiuri și plante, în locul tratamentului recomandat de medici. Investigația Snoop în care apare mărturia ei arată cum doi oameni fără studii medicale le promiteau bolnavilor de cancer vindecarea prin dietă, suplimente și credință", arată cei din comunitatea Declic.

"Cerem modificarea legii medicinei alternative. Autorizația Ministerului Sănătății ar trebui să poată fi obținută doar de absolvenții unor studii medicale, adică de oameni care pot recunoaște o boală gravă și știu când un pacient are nevoie urgentă de tratament. Asta nu interzice nimănui să facă yoga sau să meargă la un masaj de relaxare. Înseamnă doar că Ministerul Sănătății nu le va permite unor oameni fără pregătire medicală să pretindă că tratează bolnavi prin metode alternative, a căror utilitate nu a fost dovedită științific", mai spun inițiatorii petiției.

În Franța, a pune diagnostice și a trata boli fără diplomă de medic este infracțiune și se pedepsește cu până la doi ani de închisoare și amendă de 30.000 de euro. Practicile alternative sunt permise doar cât timp nu pretind că tratează boli. În Spania, Guvernul a lansat în 2018 un plan pentru protecția sănătății împotriva pseudoterapiilor. Planul își propune ca toate activitățile sanitare să fie făcute doar de profesioniști cu diplome recunoscute oficial, iar pseudoterapiile să fie eliminate din centrele sanitare și să nu mai poată fi înregistrate ca servicii medicale.