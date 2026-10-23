Astrele se așează exact ca la Căderea Bastiliei. Revoluția de la 1789 a schimbat definitiv un regim si a instaurat o nouă ordine socială

Astrele se reaseaza exact ca la revolutia franceza din 1789, care a consemnat finalul unei epoci si a instaurat o nouă ordine socială. Miscările celeste incep din 26 octombrie 2026 si culminează pe 15 noiembrie 2026 cand se asteapta o schimbare violentă, printr-o triplă conjunctie astrologică. In aceasta perioadă, menționăm, sunt revolte populare in intreaga Europă occidentală, dar cea mai violenta miscare se inregistrează tot in Franta.

"In fapt, pe 26 octombrie debutează cu o influență de 24 de ore nu este benefică si arată inceputul unei perioade extrem de violente peste Europa, care va culmina pe 15 noiembrie, când va fi o conjuncție extrem de periculoasă Marte-Jupiter (pedeapsa în viață la 25° leu - semnul puterii, regi, prinți, președinți, mareșali) în opoziție cu sensul vieții și în cuadratură cu Soarele invocat de construcția din foto de mai sus, ceea ce poate să deschidă porțiile tuturor posibilităților in cele rele. Marte-Jupiter în leu, exact în aceeași poziție s-au aflat în toamna anului 1789, odată cu revoluția franceză și sunt similitudini politice și economice dar și mecanisme sociale identice." (nota Uraniei)

Revoluția Franceză (1789-1799) a fost o perioadă majoră de transformări politice, sociale și economice care a pus capăt Vechiului Regim (monarhia absolută) din Franța și a instaurat noi principii bazate pe libertate și egalitate.

Cauze principale

• Inegalitatea socială: Societatea era împărțită în trei stări. Starea a III-a (care cuprindea peste 90% din populație, de la țărani la burghezie) plătea majoritatea impozitelor, în timp ce clerul și nobilimea aveau privilegii.

• Criza financiară: Datoriile uriașe ale statului, provocate de războaie, și lipsa de alimente (secetă și foamete).

• Ideile Iluminismului: Influența unor gânditori precum Voltaire, Rousseau și Montesquieu.

Etape și momente cheie

• 5 mai 1789: Regele Ludovic al XVI-lea convoacă Adunarea Stărilor Generale pentru a stabili noi impozite; Starea a III-a se separă și formează Adunarea Națională Constituantă.

• 14 iulie 1789: Căderea Bastiliei la Paris, eveniment care simbolizează începutul revoluției și prăbuşirea absolutismului.

• 26 august 1789: Este adoptată Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului.

• 21 septembrie 1792: Este abolită monarhia și se proclamă Prima Republică Franceză.

• 21 ianuarie 1793: Regele Ludovic al XVI-lea este ghilotinat.

• 1793-1794: Perioada cunoscută sub numele de Teroarea Iacobină, marcată de dictatura lui Maximilien Robespierre și mii de execuții.

• 9 noiembrie 1799 (18 Brumar): Napoleon Bonaparte preia puterea printr-o lovitură de stat, punând capăt Revoluției și inaugurând Consulatul.