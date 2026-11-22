Miley Cyrus ar fi ajuns din nou în fața altarului. Cântăreața americană s-ar fi căsătorit sâmbătă, 21 noiembrie, cu iubitul său, muzicianul Maxx Morando, în cadrul unei ceremonii discrete organizate în Palm Springs, California.

Primele fotografii de la eveniment au apărut deja în presa internațională, iar artista poate fi văzută într-o rochie albă de mireasă, în timp ce schimbă jurămintele cu partenerul său.

Deși cei doi nu au făcut, până în prezent, un anunț oficial pe rețelele sociale, mai multe publicații internaționale relatează că nunta a avut loc în weekend. Potrivit revistei People, ceremonia s-a desfășurat la o proprietate privată din Palm Springs, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Imaginile surprinse la eveniment arată o ceremonie în aer liber, organizată lângă o piscină, sub o arcadă decorată cu flori albe. Miley a ales o rochie lungă, albă, cu mâneci și trenă, în timp ce Maxx Morando a purtat un costum negru elegant.

Fotografiile surprind și momente emoționante din timpul ceremoniei, artista fiind văzută cu lacrimi în ochi în timp ce își rostește jurămintele.

Evenimentul ar fi fost organizat la fosta reședință a lui Frank Sinatra, cunoscută sub numele de Twin Palms, în Palm Springs. Decorul a fost dominat de flori albe, lumânări și aranjamente elegante, iar petrecerea a continuat cu o recepție în aer liber.

Înaintea ceremoniei, Miley și Maxx au participat la o cină restrânsă, organizată vineri seara, la care au fost prezenți membri ai familiei și apropiați. Sora artistei, Noah Cyrus, și mama acesteia, Tish Cyrus, s-au numărat printre persoanele văzute la evenimentele din weekend.

Primele imagini de la pregătirile nunții au apărut după ce Lily-Rose Purcell, sora vitregă a cântăreței, a publicat fotografii de la cina organizată înaintea ceremoniei. Meniurile personalizate, inscripționate cu inițialele „M+M", au alimentat și mai mult speculațiile privind marele eveniment.

Miley Cyrus, în vârstă de 33 de ani, și Maxx Morando, în vârstă de 28 de ani, au fost asociați pentru prima dată în 2021, iar relația lor a devenit publică în anul următor. Maxx este muzician, toboșar și producător, cunoscut pentru activitatea sa în industria muzicală.

Cei doi și-au confirmat logodna în decembrie 2025, după ce artista a fost fotografiată purtând un inel cu diamant la un eveniment public. Ulterior, Miley a povestit că Maxx a cerut-o în căsătorie în timpul unei călătorii în Kyoto, Japonia, reușind să o surprindă complet.

Pentru Miley Cyrus, aceasta ar fi a doua căsătorie. Artista a fost căsătorită anterior cu actorul Liam Hemsworth, în decembrie 2018. Cei doi s-au despărțit în august 2019, iar divorțul a fost finalizat în ianuarie 2020.

Deocamdată, fanii așteaptă ca artista să confirme personal vestea și să publice propriile imagini de la eveniment. Până atunci, fotografiile apărute în presa internațională și relatările mai multor publicații indică faptul că Miley Cyrus și Maxx Morando ar fi făcut pasul cel mare.