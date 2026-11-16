5 predicții înfricoșătoare pentru 2027 de la Nostradamus - de la foc ceresc până la dezastru economic

Nostradamus a murit acum mai bine de 450 de ani, dar scrierile sale misterioase sunt încă folosite pentru a prezice ce s-ar putea întâmpla în 2027.

Astrologul francez, al cărui nume real era Michel de Nostredame, a publicat sute de versuri de patru linii cunoscute sub numele de catrene în secolul al XVI-lea. Susținătorii au afirmat de atunci că scrierile sale au prezis evenimente majore, inclusiv Marele Incendiu de la Londra și Revoluția Franceză, deși limbajul său vag înseamnă că acestea pot fi interpretate în multe feluri diferite.

Comentatorii de la Sky History au examinat al 27-lea catren din diferite secțiuni ale lucrării sale, cunoscută sub numele de Centurii, pentru posibile indicii despre ce ar putea aduce anul 2027. Iată cinci dintre predicțiile la care comentatorii s-au referit în legătură cu anul următor:

1. Foc ceresc

Una dintre interpretările mai alarmante implică ceea ce unii cred că ar putea fi un avertisment despre incendiile de vegetație.

În al 27-lea catren din Secolul XI, Nostradamus a scris: "Foc ceresc din partea vestică, / Și din sud, alergând spre est, / Viermi pe jumătate morți fără a găsi măcar o rădăcină."

Referința misterioasă la foc a fost interpretată ca având potențialul de a indica incendii devastatoare.

2. Dezastru economic

Un alt catren a fost legat de probleme financiare grave.

Nostradamus s-a referit la „copia de aur și argint umflată" înainte de a scrie că acestea vor fi „epuizate și risipite de datorie".

Predicția avertizează apoi: "Toate scripturile și obligațiunile vor fi șterse."

Comentatorii moderni au interpretat limbajul ca un posibil avertisment privind inflația, datoria în creștere sau un fel de colaps economic.

3. Probleme implicând Iranul și Turcia

O altă predicție ar putea indica probleme suplimentare în Orientul Mijlociu și în regiunea înconjurătoare.

Nostradamus a scris: "Prin foc și arme nu departe de Marea Neagră, / El va veni din Persia pentru a ocupa Trebizond."

Persia este numele istoric asociat în mod obișnuit cu Iranul modern, în timp ce Trebizond este numele istoric al Trabzonului, un oraș turcesc de la Marea Neagră.

Pasajul vechi de secole a fost, prin urmare, interpretat ca referindu-se posibil la un conflict sau o mare schimbare care implică regiunea.

4. Probleme politice în Franța

Franța apare și în interpretările scrierilor lui Nostradamus.

Un pasaj se referă la o lovitură împotriva „Delfinului", un titlu istoric dat moștenitorului tronului francez.

Unele interpretări moderne au încercat să conecteze acest lucru cu alegerile prezidențiale din Franța din 2027 și un potențial succesor politic.

5. Comoara pierdută de mult

Predicția finală este foarte diferită și a fost legată de unii comentatori de vânătoarea de comori îngropate.

Nostradamus a scris: "Sub stejarul din Gienne, lovit de fulger, comoara este ascunsă nu departe de acolo."

Referința a fost legată de unii interpreți moderni de legenda comorii presupus ascunse pe Insula Oak din Nova Scotia, Canada.

Vânătorii de comori au căutat insula timp de generații, deși nu s-a găsit niciodată nicio dovadă definitivă a celebrei averi.

La fel ca și în cazul altor presupuse predicții ale lui Nostradamus, scrierile vechi de secole rămân deschise interpretării.