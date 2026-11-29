Deși ideea de a ne reprograma corpul pentru a redeveni tineri din punct de vedere biologic rămâne deocamdată în sfera științifico-fantasticului, neurobiologii Lea Jessica Berg și Oliver Brüstle au reușit să facă un pas important: au prelevat celule de la donatori în vârstă, unii chiar chiar de 101 ani, și le-au reprogramat în laborator, reducând semnificativ semnalele moleculare asociate îmbătrânirii, relatează Repubblica.it.

Principala limitare este că experimentul a fost realizat pe celule cultivate în laborator, nu pe un organism viu. Berg și Brüstle au obținut din probe de sânge celule imature destinate să devină globule roșii și le-au reprogramat în celule stem neuronale, capabile să genereze neuroni și alte celule ale sistemului nervos. Pentru a măsura rezultatul, aceștia au utilizat vârsta epigenetică, o estimare a vârstei biologice a celulei bazată pe anumite modificări chimice ale ADN-ului care se schimbă odată cu trecerea anilor, funcționând ca un fel de ceas intern.

După reprogramare, vârsta epigenetică medie a scăzut cu 87%. Într-unul dintre cazuri, celulele provenite de la un donator de 80 de ani au ajuns să prezinte o vârstă moleculară echivalentă cu cea a unei persoane de sub 20 de ani. De asemenea, celulele reprogramate nu mai prezentau semnele clasice ale degradării, precum alterarea structurii nucleului sau disfuncțiile mecanismelor de reciclare celulară. Pe de altă parte, studiul nu a demonstrat că procesul elimină mutațiile genetice acumulate odată cu vârsta și nici că celulele rezultate își recapătă pe deplin capacitățile funcționale ale unor neuroni tineri autentici.