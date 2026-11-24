Parchetul Tribunalului Ilfov l-a pus sub acuzare pe Marius Calotă, presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu. Acuzația sub care a fost pus sub învinuire este de acces ilegal la un sistem informatic. Fostul ministru al Justiției a murit pe data de 3 decembrie 2025, la 86 de ani. Cazul a fost intens mediatizat.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfova decis punerea sun acuzare a lui Marius Calotă, jurist de profesie. Acuzația este de acces ilegal la un sistem informatic (art.360 Cod Penal). Bărbatul a folosit de mai multe ori cele două telefoane ale Rodicăi Stănoiu. La percheziția efectuată în casa fostului ministru s-au ridicat și laptopuri și stickuri.

Dosarul penal privind decesul fostului ministrul al Justiției a fost deschis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru moarte suspectă, mai precis ucidere din culpă. Totul s-a schimbat, după ce necropsia a arătat că decesul Rodicăi Stănoiu s-a produs din cauze naturale.

Rodica Stănoiu s-a stins din viață pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. După moartea acesteia au apărut o mulțime de controverse. Au fost voci care au susținut că fostul ministru ar fi suferit agresiuni fizice sau că nu mai putea comunica cu nimeni pentru că i se luase telefonul. A urmat deshumarea pentru efectuarea necropsiei la scurt timp după ce fusese înmormântată. Apoi au apărut tot felul de povești despre presupusa idilă pe care ar fi avut-o cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, Marius Calotă.

Calotă Marius Florin, Ștefan Mirela, Conescu Călin-Laurențiu, Conescu Radu-Călin, Candidatu Marinel-George, Candidatu Alin-Mihai, Neagoe Daniela-Irina, Andrei Danciu Alejandro Nicolas și Ionescu Adriana, au fost moștenitorii, potrivit testamentului lăsat.

Bărbatul care i-a stat aproape în ultima perioadă a primit mai multe bunuri:

casa din Șoseaua Pipera-Tunari împreună cu toate bunurile mobile (tablouri, tapiserii, obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri, cristale etc) ce se vor găsi la data decesului în acest imobil;

casa din orașul Năvodari, cu toate bunurile ce se vor găsi în imobil la data decesului;

cota de 5 % din depozitele bancare aflate la ...., fonduri de investiții, titluri de stat ce se vor afla în proprietatea Rodicăi Stănoiu.

locul de veci situat în Cimitirul Izvorul Nou individualizat în figura 40, locul 12;

autoturism marca Volkswagen (Touareg) an de fabricație 2007;

autoturism Toyota (Yaris Hibrid) an de fabricație 2020;

Ceilalți au primit cote-părți din depozitele bancare, fonduri de investiții și titluri de stat.