Așa-zisul iubit al Rodicăi Stănoiu a fost pus sub acuzare. Bărbatul cu 50 de ani mai tânăr a accesat ilegal un sistem informatic
Postat la: 24.11.2026 |
Parchetul Tribunalului Ilfov l-a pus sub acuzare pe Marius Calotă, presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu. Acuzația sub care a fost pus sub învinuire este de acces ilegal la un sistem informatic. Fostul ministru al Justiției a murit pe data de 3 decembrie 2025, la 86 de ani. Cazul a fost intens mediatizat.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfova decis punerea sun acuzare a lui Marius Calotă, jurist de profesie. Acuzația este de acces ilegal la un sistem informatic (art.360 Cod Penal). Bărbatul a folosit de mai multe ori cele două telefoane ale Rodicăi Stănoiu. La percheziția efectuată în casa fostului ministru s-au ridicat și laptopuri și stickuri.
Dosarul penal privind decesul fostului ministrul al Justiției a fost deschis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru moarte suspectă, mai precis ucidere din culpă. Totul s-a schimbat, după ce necropsia a arătat că decesul Rodicăi Stănoiu s-a produs din cauze naturale.
Rodica Stănoiu s-a stins din viață pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. După moartea acesteia au apărut o mulțime de controverse. Au fost voci care au susținut că fostul ministru ar fi suferit agresiuni fizice sau că nu mai putea comunica cu nimeni pentru că i se luase telefonul. A urmat deshumarea pentru efectuarea necropsiei la scurt timp după ce fusese înmormântată. Apoi au apărut tot felul de povești despre presupusa idilă pe care ar fi avut-o cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, Marius Calotă.
Calotă Marius Florin, Ștefan Mirela, Conescu Călin-Laurențiu, Conescu Radu-Călin, Candidatu Marinel-George, Candidatu Alin-Mihai, Neagoe Daniela-Irina, Andrei Danciu Alejandro Nicolas și Ionescu Adriana, au fost moștenitorii, potrivit testamentului lăsat.
Bărbatul care i-a stat aproape în ultima perioadă a primit mai multe bunuri:
- casa din Șoseaua Pipera-Tunari împreună cu toate bunurile mobile (tablouri, tapiserii, obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri, cristale etc) ce se vor găsi la data decesului în acest imobil;
- casa din orașul Năvodari, cu toate bunurile ce se vor găsi în imobil la data decesului;
- cota de 5 % din depozitele bancare aflate la ...., fonduri de investiții, titluri de stat ce se vor afla în proprietatea Rodicăi Stănoiu.
- locul de veci situat în Cimitirul Izvorul Nou individualizat în figura 40, locul 12;
- autoturism marca Volkswagen (Touareg) an de fabricație 2007;
- autoturism Toyota (Yaris Hibrid) an de fabricație 2020;
Ceilalți au primit cote-părți din depozitele bancare, fonduri de investiții și titluri de stat.
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