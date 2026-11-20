În ianuarie 1386, în orașul Falaise din Normandia, Franța, un călău a primit o misiune neobișnuită: trebuia să târască și să spânzure o scroafă de aproximativ trei ani. Motivul apare într-un document medieval păstrat și transcris de istorici: animalul mâncase fața unui bebeluș de aproximativ trei luni, aflat în leagăn, iar copilul murise în urma rănilor.

Cazul a rămas în istorie drept unul dintre cele mai bizare episoade judiciare ale Evului Mediu. Povestea a devenit însă și mai spectaculoasă de-a lungul secolelor, când au apărut relatări potrivit cărora scroafa ar fi fost mutilată, îmbrăcată în haine bărbătești și chiar ar fi purtat o mască reprezentând un chip uman înainte de execuție. Numai că cercetările istorice au scos la iveală un adevăr surprinzător: cele mai cunoscute detalii ale acestei povești nu apar în documentul original.

Chitanța călăului care dovedește că scroafa a fost executată în 1386

Povestea nu se bazează doar pe o legendă transmisă din generație în generație. Există un document financiar medieval care consemnează plata făcută persoanei însărcinate cu executarea animalului.

Este vorba despre o chitanță datată 9 ianuarie 1386, întocmită la Falaise. Documentul îl menționează pe Nicole Morier, călăul orașului, și consemnează că acesta a primit bani de la reprezentantul autorității locale pentru executarea unei scroafe.

Animalul avea aproximativ trei ani și aparținea unui bărbat identificat în transcrierea documentului drept Souvet le Maçon, din parohia La Ferté-Macé. În privința victimei, textul precizează că era vorba despre un copil de aproximativ trei luni, aflat în leagăn, al cărui chip fusese mâncat de animal, iar rănile provocaseră moartea acestuia.

Cea mai importantă formulare din document se referă chiar la operațiunea pentru care a fost plătit călăul: acesta a primit bani pentru că „a târât, apoi a spânzurat" scroafa la locul de execuție al justiției din Falaise.

Chitanța consemnează și suma: zece sous tournois pentru munca și serviciul călăului, la care s-au adăugat zece denieri pentru cumpărarea unei mănuși noi. Prin urmare, plata totală menționată în document era de zece sous și zece denieri.

Nu este vorba despre o relatare literară sau despre o poveste inventată mult mai târziu. Documentul a fost transcris și publicat de istorici, iar cercetătorii moderni l-au folosit pentru a reconstitui ceea ce s-a întâmplat la Falaise.

Un detaliu administrativ care face povestea și mai greu de imaginat

Chitanța nu consemnează doar moartea animalului, ci și cheltuielile exacte ale operațiunii. Călăul trebuia plătit pentru munca sa, iar documentul menționează separat și achiziționarea mănușii.

Acest amănunt poate părea aproape absurd pentru cititorul de astăzi. În realitate, mănușile apar și în evidențele altor execuții medievale, inclusiv ale unor oameni. Cercetătoarea Lesley Bates MacGregor, de la Universitatea Oxford, arată că oferirea unor mănuși călăului era o practică întâlnită și în alte cazuri, nu un detaliu exclusiv al execuțiilor animalelor.

Așadar, cel mai important lucru nu este existența unei mănuși speciale pentru scroafă, ci faptul că moartea animalului a fost tratată ca o operațiune oficială, cu cheltuieli înregistrate și plătite de autoritatea locală.

Scroafa îmbrăcată în haine de bărbat și cu mască umană. Cum a apărut legenda

Probabil cea mai cunoscută imagine asociată acestui caz este cea a unei scroafe îmbrăcate în haine bărbătești, cu o mască reprezentând o față umană, dusă în fața mulțimii pentru a fi executată.

Această versiune a fost preluată în numeroase cărți și relatări despre procesele animalelor din Evul Mediu. A contribuit la transformarea cazului din Falaise într-unul dintre cele mai spectaculoase exemple ale justiției medievale.

Problema este că descrierea nu apare în chitanța din 1386.

Cercetările istorice au identificat traseul prin care povestea a primit detalii suplimentare. Un rol important l-a avut abatele Pierre-Gilles Langevin, care a scris despre episod în lucrările sale din 1814 și 1826.

Detaliile au apărut la peste patru secole după execuție

Într-o primă relatare, Langevin a modificat chiar detaliul referitor la rănile copilului, afirmând că scroafa îi mâncase brațul. Într-o lucrare ulterioară, publicată în 1826, povestea a devenit mult mai spectaculoasă: animalul ar fi fost îmbrăcat cu o jachetă, pantaloni bărbătești și mănuși albe, iar pe cap ar fi purtat o mască reprezentând un chip de om.

Tot în această versiune a apărut informația despre o frescă pictată în biserica Sainte-Trinité din Falaise, despre care se spunea că ar fi păstrat imaginea execuției.

Ulterior, Frédéric Galeron a reluat și a dezvoltat această relatare în istoria orașului Falaise, iar alte lucrări au preluat povestea. În 1906, Edward Payson Evans a inclus-o în cartea sa The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, una dintre lucrările cele mai cunoscute despre procesele intentate animalelor.

Astfel, o informație inițială foarte scurtă, consemnată într-o chitanță, s-a transformat treptat într-o scenă medievală cu haine, mască, mutilări și spectatori.

Ce au demonstrat cercetătorii moderni

Istoricii care au reanalizat documentele au constatat că detaliile cele mai pitorești ale poveștii nu sunt susținute de dovezi contemporane evenimentului.

Cercetările lui Adrien Dubois, preluate și discutate de Lesley Bates MacGregor și de istoricul Thibaut Radomme, arată că nu există dovezi documentare solide pentru hainele bărbătești, masca umană, mutilarea animalului în același mod în care fusese rănit copilul sau pentru existența frescei care ar fi comemorat execuția.

Asta nu înseamnă că scroafa nu a fost executată. Dimpotrivă, chitanța călăului confirmă acest lucru. Înseamnă însă că imaginea devenită celebră în literatura despre Evul Mediu a fost construită ulterior, prin adăugarea unor detalii care nu pot fi verificate.

Este una dintre cele mai interesante răsturnări ale poveștii: evenimentul este real, dar scena pe care ne-o imaginăm astăzi atunci când citim despre el este, în mare parte, rezultatul unor relatări ulterioare.

De ce ajungeau animalele în fața judecătorilor în Evul Mediu

Cazul din Falaise nu a fost un incident izolat. În diferite regiuni ale Europei, între secolele al XIII-lea și al XVIII-lea, au existat acțiuni judiciare împotriva animalelor considerate responsabile pentru moartea sau rănirea unor oameni.

În cazurile judecate de tribunalele laice, erau implicate în special animale domestice precum porcii, caii și taurii. Dacă un animal omora un om, acesta putea ajunge în fața justiției și putea fi condamnat la moarte, de regulă prin spânzurare.

Existau însă și proceduri diferite, desfășurate în fața instanțelor ecleziastice. Acestea vizau mai ales insecte, șoareci și alte animale considerate dăunătoare pentru culturi. În asemenea cazuri, sancțiunile puteau lua forma excomunicării sau a altor măsuri religioase.

Nu trebuie presupus că toate regiunile Europei aveau aceleași reguli. Legislația și obiceiurile locale puteau fi foarte diferite, iar în unele teritorii responsabilitatea revenea proprietarului animalului, nu neapărat animalului în sine.

Cu toate acestea, documentele istorice arată că în anumite locuri animalele erau tratate efectiv ca niște infractori. Se organizau proceduri, erau implicați judecători și călăi, iar cheltuielile erau înregistrate în documente oficiale.

Cercetătoarea Lesley Bates MacGregor, într-un studiu publicat în 2019 în revista academică Open Library of Humanities, arată că aceste cazuri nu erau simple acte spontane de răzbunare. Ele urmau proceduri și roluri judiciare care transformau animalul responsabil de o faptă gravă într-un subiect al justiției.

De ce porcii apăreau atât de des în asemenea cazuri

Printre animalele întâlnite cel mai frecvent în documentele despre execuțiile medievale se numără porcii. Mai mult, victimele erau adesea copii foarte mici.

Cercetările istorice arată că porcii erau considerați animale care necesitau supraveghere atentă. Unele texte juridice medievale atrăgeau atenția asupra obligației de a-i păzi, inclusiv pentru că puteau provoca pagube în spațiile agricole și în comunitățile în care erau crescuți.

Lesley Bates MacGregor observă că porcii apar cel mai des în evidențele referitoare la uciderea sugarilor și a copiilor mici. Acest lucru era privit drept un risc cunoscut în comunitățile respective.

Un alt document din Normandia arată cât de serios erau tratate asemenea situații. În 1349, un porc acuzat că mâncase un copil a fost ținut în închisoarea din Pont-de-l'Arche timp de 146 de zile. Cheltuielile pentru întreținerea sa au fost înregistrate cu aceeași logică administrativă folosită pentru persoanele aflate în detenție: doi denieri pe zi.

Aceste exemple arată că execuția scroafei din Falaise nu trebuie privită ca o excentricitate complet izolată, ci în contextul unei practici judiciare care a existat în mai multe comunități medievale.

Nu era doar pedepsirea unui animal. Era și un ritual prin care comunitatea trebuia să vadă dreptatea făcută

De ce ar cheltui o autoritate locală bani pentru ca un animal să fie târât și spânzurat de un călău, în loc să fie ucis pur și simplu?

Istoricul Paul Friedland, în cartea sa Seeing Justice Done: The Age of Spectacular Capital Punishment in France, publicată în 2012, oferă o interpretare importantă. El consideră că execuția scroafei din Falaise trebuie înțeleasă în contextul epocii, când pedeapsa nu avea doar rolul de a-l îndepărta pe vinovat, ci și de a oferi comunității o imagine concretă a dreptății.

În această perspectivă, moartea copilului reprezenta o tragedie care trebuia urmată de un ritual oficial de pedepsire. Autoritățile nu urmăreau doar eliminarea animalului, ci și reafirmarea ordinii sociale și a autorității justiției.

Studiile moderne arată că asemenea execuții implicau adesea personal specializat, locuri destinate pedepselor și cheltuieli trecute în registrele oficiale. În unele cazuri, animalele erau închise înainte de execuție, iar călăii erau chemați din alte localități.

Așadar, ceea ce pare astăzi o absurditate juridică era integrat, în anumite regiuni și perioade, într-un sistem de practici și ritualuri judiciare.

Povestea scroafei din Falaise a traversat mai mult de șase secole și a ajuns să fie cunoscută printr-o imagine spectaculoasă, cu un animal îmbrăcat în haine de om și dus la spânzurătoare. Dar documentul care a păstrat episodul este mult mai sobru: un călău, o scroafă de aproximativ trei ani, un copil de trei luni care a murit și o chitanță pentru executarea animalului.

Poate că tocmai această diferență face cazul atât de fascinant. Nu este nevoie de o mască umană sau de o frescă spectaculoasă pentru ca un episod real din istorie să pară greu de crezut. În Franța medievală, o autoritate locală a plătit efectiv un călău pentru a spânzura o scroafă.