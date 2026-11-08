TOP: Smartphone-urile de la iPhone emit cele mai multe radiații. Pe ce loc se află dispozitivele Samsung, Xiaomi, Google și Motorola
Postat la: 08.11.2026 |
Smartphone-urile de la Apple sunt telefoanele mobile populare în 2026 care emit cele mai multe radiații, potrivit datelor publicate de Oficiul Federal pentru Protecție împotriva Radiațiilor din Germania (BfS).
15 modele populare de smartphone-uri în funcție de rata maximă de absorbție specifică (SAR) la nivelul capului, măsurată în wați pe kilogram (W/kg) au fost identificate în cadrul analizei publicate pe Visual Capitalist.
Fiecare smartphone utilizează unde de radiofrecvență pentru a comunica cu rețelele mobile, iar cantitatea de energie absorbită în timpul testelor standardizate variază de la un dispozitiv la altul.
În clasamentul smartphone-urilor populare care emit cele mai multe radiații, produsele de la Apple ocupă primele două poziții, cu iPhone 17 și cu iPhone 16e. Urmează pe locurile 3 și 4 Samsung Galaxy Z Fold7 și Samsung Galaxy S26.
Mai exact, clasamentul arată astfel în privința SAR cap (W/kg), după radiațiile măsurate cu telefonul la ureche:
1. Apple iPhone 17 - 1.49
2. Apple iPhone 16e - 1.48
3. Samsung Galaxy Z Fold7 - 1.40
4. Samsung Galaxy S26 - 1.21
5. Xiaomi Poco X7 Pro - 1.00
6. Xiaomi 17 - 1.00
7. Google Pixel 9 - 0.99
8. Google Pixel 10 - 0.99
9. Motorola Edge 60 - 0.95
10. Motorola Moto G85 5G - 0.91
11. Motorola Razr 60 - 0.84
12. Samsung Galaxy Z Flip 7 - 0.69
13. Samsung Galaxy A56 5G
14. Samsung Galaxy A26 5G - 0.41
15. Samsung Galaxy A16 5G - 0.38
Valorile SAR pot fi diferite în funcție de poziția în care este testat telefonul, respectiv la ureche sau în apropierea corpului. Măsurătorile permit compararea telefoanelor pe baza unei metodologii standardizate, însă valorile SAR mai ridicate nu indică neapărat riscuri mai mari pentru sănătate.
Undele de radiofrecvență emise de smartphone-uri sunt radiații neionizante, spre deosebire de radiațiile cu energie mai mare, precum razele X, iar autoritățile sanitare nu au stabilit că expunerea la radiațiile telefoanelor mobile, în limitele de siguranță aplicabile, provoacă efecte adverse asupra sănătății.
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