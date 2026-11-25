În primăvara anului 2002, o echipă de istorici de la Muzeul Britanic a ajuns în mod neașteptat în posesia unui document necunoscut anterior. Acesta conținea o rugăciune în limba egipteană care era textual o copie a rugăciunii creștine „Tatăl nostru”.

Marea surpriză a venit când s-a stabilit că documentul datează din anul 1.340 î.Hr. cînd creștinismul ca religie nu apăruse. Documentul fiind consemnat de faraonul Akhenaton șoțul lui Nefertiti. Deși cercetătorii nu au nicio îndoială că este același text, nimeni nu a putut oferi o explicație. Se pune întrebarea: care dintre aceste rugăciuni este prima? Și cine a dat omenirii rugăciunea fundamentală: Iisus Hristos sau conducătorul egiptean Akhenaton?

Numeroase paralele au fost descoperite între scrierile egiptene antice și cele biblice. Un exemplu în acest sens este un pasaj extras dintr-un text egiptean antic datând din anul 550 î.Hr. - așa-numitul „Mit Satni”, care relatează în esență legenda biblică a nașterii lui Iisus Hristos. O poveste similară poate fi găsită în Evanghelia după Luca, care relatează cum Arhanghelul Gabriel i-a apărut Fecioarei Maria cu vestea că va deveni mama lui Iisus Hristos. Recent, cercetătorii au reușit să traducă mitul lui Sobek, o zeitate cu cap de crocodil, menționată ca fiind fiul zeiței Neith. Această zeitate a ieșit din apă și a dat naștere lumii. El este înfățișat distribuind pește și pâine și fiind capabil să meargă pe suprafața apei. Biblia conține o referință similară: Isus putea să meargă pe apă.

Alte asemănări între textele egiptene și Biblie, apar în mitologia egipteană antică și în imagini: desenele, papirusurile și basoreliefurile egiptene antice înfățișează botezul faraonului în râul Nil. Scene similare apar și în creștinism. Cercetătorii au sugerat că manuscrisele egiptene antice ar fi fost sursele principale ale Sfintei Scripturi.

Cine era Akhenaton? Fondatorul religiei unui singur zeu și faraonul respins de istoria oficială. Akhenaton a fost al zecelea faraon al dinastiei a XVIII-a, fiul lui Amenhotep al III-lea și al reginei Tiye, un politician remarcabil, în timpul domniei căruia au avut loc schimbări semnificative în politica și religia egipteană. Astăzi, Muzeul Pergamon din Berlin găzduiește peste 200 de tăblițe, descoperite în 1887 la Tell el-Amarna, situată pe Nilul Mijlociu. S-a dovedit că tăblițele conțineau arhivele faraonilor din dinastia a XVIII-a, Amenhotep al IV-lea, și ale fiului său, Akhenaton.

Potrivit contemporanilor, Akhenaton nu semăna cu oamenii obișnuiți, avea un craniu alungit și o figură efeminată. Acest lucru i-a determinat pe unii cercetători să speculeze că Akhenaton a fost rezultatul unui fel de experiment genetic extraterestru. Istoricii specializați în studierea biografiei faraonului susțin că acesta a luat decizii mature și chibzuite pentru vârsta sa, chiar dacă avea doar 20 de ani. Dar ceea ce îi uimește cel mai mult pe istorici este principala realizare a lui Akhenaton: venerarea unui singur zeu. Cum a reușit tânărul faraon să reziste preoților, care își consolidaseră puterea și autoritatea timp de sute de ani, slujind o mulțime de zei?

Potrivit unor cercetători, extratereștrii au vizitat planeta noastră, iar oamenii i-au venerat ca pe zei. Așa a apărut politeismul. Akhenaton a fost trimis pe Pământ ca salvator, stabilind cultul Zeului Soare. Akhenaton, spre deosebire de mulți conducători antici, este cunoscut mai degrabă ca un faraon romantic, reformator care și-a dedicat întreaga viață promovării idealurilor sale. El a respins complet tradițiile strămoșilor săi, cultul lui Osiris - zeitatea principală, conducătorul lumii subterane și patronul vieții de după moarte - a fost interzis în Egipt.

El a interzis venerarea lui Ra, a desființat preoția, a închis toate templele și a mutat capitala din Teba în zona pustie din nord - Tel el-Amarna. Într-o locație nouă, la 300 km în amonte de Nil de Teba , un oraș minunat a înflorit în doar câteva luni în plin deșert. Simbolul lui Akhenaton era discul solar, reprezentat ca soarele cu raze alungite, în vârful cărora se găseau palme. Unicul Dumnezeu a primit numele de Aton. Este demn de remarcat faptul că Akhenaton a influențat și alte religii. De exemplu, aureola de deasupra capetelor eroilor și zeilor Romei și Greciei antice indica faptul că aceștia erau ființe extraterestre, supranaturale și superioare. O aureolă deasupra capului indica faptul că o persoană era „alesă de soare”.

Istoricii rămân nesiguri și cu privire la moartea lui Akhenaton. Cauza morții sale este necunoscută. Documentele oficiale indică faptul că a fost otrăvit dar trupul său nu a fost niciodată găsit. Istoricii moderni notează că Akhenaton și Iisus au trăit același număr de ani - 33. O ipoteză este că faraonul egiptean a fost răstignit, orbit și ucis, conform unui ritual antic. Istoricii văd acest lucru ca o paralelă cu Hristos. De ce a murit Akhenaton la o vârstă atât de fragedă? Cine a fost soția sa, Nefertiti? Ce s-a întâmplat cu copiii săi când tatăl lor a fost uitat ? Potrivit cercetătorilor, numele acestui faraon antic este asociat cu una dintre cele mai semnificative tragedii ale istoriei - expulzarea unui conducător din propriul său regat. Până în ziua de azi, personalitatea lui Akhenaton rămâne învăluită în mister. Preoții, pe care Akhenaton i-a persecutat în timpul vieții sale, au făcut tot posibilul pentru a se asigura că numele său este uitat.

Construcția piramidelor egiptene de pe platoul Giza este un alt mister. După cum scrie Robert Temple în cartea sa „Misterul Sirius”, extratereștrii de pe Sirius ar fi vizitat planeta noastră în timpuri preistorice. Este posibil ca extratereștrii de pe Sirius să fi fost fondatorii civilizației egiptene antice și primii regi ai Egiptului. Prima mențiune a unui OZN a fost găsită în „papirusul Tulli”, descoperit în colecția profesorului Alberto Tulli , fost director al Departamentului Egiptean al Muzeelor Vaticanului. Se crede că papirusul (acum pierdut) face parte din cronicie faraonului Thutmose al III-lea (secolul al XV-lea î.Hr.).

Valentin Vasilescu