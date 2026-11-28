Codin Maticiuc - zis Poponeț - a dezvăluit cât era dispus să-i ofere Pamelei Anderson pentru a juca în filmul „Miami Beach 2" și ce răspuns a primit din partea actriței. Omul de afaceri și-a dorit să o aducă în distribuția producției și i-a făcut o propunere pentru două zile de filmare. Răspunsul primit a fost însă unul neașteptat.

Dezvăluirile au fost făcute în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță", unde Codin Maticiuc a vorbit despre pregătirile pentru filmul „Miami Beach 2". În timpul emisiunii, acesta a preferat în câteva rânduri să mănânce sosuri iuți în loc să citească anumite întrebări, dar a oferit și detalii despre discuțiile purtate cu actori internaționali. Codin Maticiuc și-a dorit să o convingă pe Pamela Anderson să apară în filmul „Miami Beach 2" și a luat în calcul să-i ofere 100.000 de euro pentru două zile de filmare.

Omul de afaceri a explicat că aceasta era suma pe care o oferea, în perioada respectivă, mai multor actori pentru participarea la producția sa. El a vorbit despre acest lucru în podcastul prezentat de Cătălin Măruță. „Noi am oferit în perioada aia mai multor actori și am oferit 100.000 €. Cam asta era zona, pentru două zile de filmare. Cam astea erau ofertele noastre, more or less, pentru toată lumea", a declarat Codin Maticiuc la podcastul lui Cătălin Măruță.

Propunerea nu a avut însă rezultatul dorit. Pamela Anderson l-a refuzat pe Codin Maticiuc, iar răspunsul transmis în legătură cu oferta financiară a fost unul ironic. „Nu suntem nici măcar în aceeași galaxie", a fost replica actriței. Potrivit lui Codin Maticiuc, suma propusă era mult prea mică în comparație cu banii pe care Pamela Anderson i-ar fi acceptat pentru o asemenea apariție. Astfel, intenția de a o aduce pe actriță în distribuția filmului „Miami Beach 2" nu s-a concretizat.

În cadrul aceleiași discuții, Codin Maticiuc a oferit detalii și despre negocierile purtate cu alți actori cunoscuți. La acea vreme, acesta era în discuții cu Danny Trejo, care a acceptat oferta și a apărut în film. De asemenea, Michael Madsen a acceptat propunerea, însă, în cele din urmă, echipa de producție nu l-a mai inclus în distribuție. Codin Maticiuc a mai dezvăluit că a luat legătura și cu Dolph Lundgren, în perioada pregătirilor pentru producție.