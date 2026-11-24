Australia ocupă primul loc în clasamentul mondial al țărilor cu cele mai ridicate scoruri privind relațiile intime, potrivit unui studiu World Population Review din 2026 citat de Globo. Brazilia și Grecia completează podiumul, într-un top care evidențiază diferențele culturale și sociale dintre state în ceea ce privește comportamentul sexual.

Cu 360,14 puncte, Australia a ieșit în fruntea clasamentului datorită unei culturi deschise față de relațiile intime ocazionale și a unei vârste mai mici de debut sexual. Pe locul al doilea în clasament se află Brazilia, cu 340,66 de puncte, urmată de Grecia (336,53), Chile (334,64) și Noua Zeelandă (327,49). Raportul subliniază că țările din fruntea clasamentului sunt caracterizate de o acceptare socială mai mare față de relațiile fără angajamente și de relațiile premaritale.

Studiul WPR a analizat 6 indicatori principali, printre care vârsta medie la pierderea virginității, numărul mediu de parteneri sexuali, rata bolilor cu transmitere sexuală (BTS) și acceptarea morală a relațiilor premaritale. În clasament se regăsesc și 45 de țări, cu Germania (322,41), Italia (317,73), Elveția (316,16), Thailanda (312,99), Africa de Sud (310,05), Cehia (305,50), Finlanda (304,47) sau Statele Unite (291,69), între primele 20.

Cu toate acestea, un alt indice, realizat de Ipsos în 2025, oferă perspective diferite. Conform Indicelui de Satisfacție cu Viața Amoroasă, Columbia se situează pe primul loc, cu 83% dintre respondenți declarându-se fericiți în relațiile lor, depășind astfel media globală de 76%. În mod interesant, Japonia, care ocupă locul 14 în IPG, a fost identificată de Ipsos printre țările cu cele mai scăzute niveluri de satisfacție sentimentală.