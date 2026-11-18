El a prezis și "pana globală Microsoft". Acum "Profetul Apocalipsei" face o nouă predicție catastrofală: Urmează un eveniment "Black Sky"
Postat la: 18.11.2026 |
Profetul care a prezis pana Microsoft avertizează că ar putea urma o nouă problemă majoră, cunoscută sub numele de „Black Sky". Craig Hamilton-Parker, supranumit „Profetul Apocalipsei" datorită predicțiilor sale despre evenimente catastrofale, susține că întreruperea recentă a serviciilor companiei americane ar putea fi doar începutul unei perioade cu probleme informatice tot mai grave.
Pe 13 noiembrie, milioane de utilizatori nu au mai putut accesa mai multe servicii Microsoft, printre care Teams și Outlook. Compania și-a cerut scuze pentru incident și a precizat că defecțiunea nu a fost provocată de un atac cibernetic. Potrivit explicațiilor oficiale, problema a apărut în timpul unei operațiuni de extindere a capacității rețelei, fiind necesare mai multe etape pentru restabilirea completă a serviciilor.
Craig Hamilton-Parker susține însă că astfel de incidente ar putea deveni mai frecvente. Acesta afirmă că a vorbit încă de anul trecut despre posibilitatea unei întreruperi informatice de amploare, care să afecteze milioane de oameni și sisteme utilizate zilnic, inclusiv Windows sau dispozitivele Apple. El le-a recomandat utilizatorilor să își salveze datele importante pentru a nu le pierde în cazul unei defecțiuni majore. Nu este prima dată când acesta vorbește despre asemenea scenarii.
În ultimele luni, Hamilton-Parker a avertizat asupra unor posibile atacuri informatice care ar putea viza băncile, supermarketurile, internetul și chiar rețelele de electricitate. Termenul „Black Sky" descrie un scenariu mult mai grav decât o simplă cădere a unor aplicații. Un asemenea eveniment ar putea presupune întreruperea comunicațiilor și afectarea infrastructurilor esențiale, inclusiv alimentarea cu energie electrică. Într-o astfel de situație, oamenii s-ar putea confrunta cu dificultăți în accesarea serviciilor de bază, iar rezervele de hrană și radiourile care funcționează fără electricitate ar putea deveni importante.
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