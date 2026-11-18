Un american care caută prin tomberoane câștigă 125.000 de euro pe an. "Părinții mei ar putea să mă întrețină, dar vreau să mă descurc singur"
Postat la: 18.11.2026 |
A început cu o pereche de pantofi și, de atunci, nu s-a mai oprit. Carter Stevens, în vârstă de 31 de ani, scormonește prin tomberoanele din cartierele bogate ale orașului Nashville (Statele Unite) în căutarea unor comori.
Această activitate i-a adus, între septembrie 2025 și septembrie 2026, aproximativ 140.000 de dolari (puțin peste 125.000 de euro), relatează Today.it.
La „Make it", o rubrică a postului de televiziune american CNBC, explică că părinții lui își permit să-l susțină financiar, dar că tatăl său vrea ca copiii săi să învețe să se descurce singuri: „M-a învățat multe și mi-a insuflat o mentalitate puternică".
Stevens este fiul unui producător de muzică country și gospel, câștigător a cinci premii Grammy, care a colaborat cu artiști precum Blake Shelton și Carrie Underwood.
Viața lui s-a schimbat în timpul facultății, când a dezvoltat o dependență de Adderall, un medicament care îi fusese prescris. Acest lucru l-a determinat să renunțe la studii în 2018, la jumătatea ultimului său an de facultate.
Rămas fără loc de muncă, Stevens a început să scotocească prin magazinele second-hand și standurile de caritate în căutarea unor haine vintage pe care să le revândă pe eBay.
Câștigurile nu erau constante, iar tânărul își cheltuia adesea profiturile pe droguri sau pe achiziții de bunuri de lux.
Părinții i-au finanțat apoi un program de reabilitare în 2021, dar el a continuat să-și risipească veniturile: o pereche de sandale Christian Dior Birkenstock de 1.200 de dolari (peste o mie de euro) și un avans de 30.000 de dolari (aproape 27.000 de euro) pentru un Mercedes pe care l-a pierdut ulterior, deoarece nu a reușit să achite întreaga sumă.
În 2023, neputându-și mai permite să plătească chiria, a locuit într-un depozit închiriat până când agenții de pază ai companiei l-au evacuat, iar timp de trei săptămâni a dormit în mașina sa.
O experiență care l-a marcat profund și l-a învățat să-și reconsidere obiceiurile de cheltuieli.
În octombrie al acelui an, un văr îi oferă o a doua șansă, împrumutându-i niște bani pentru a putea închiria un apartament. Reușește să se întrețină vânzând online obiecte second-hand cumpărate de la tarabe și târguri, dar adevărata revoluție are loc în martie 2024.
La o benzinărie găsește o pereche de pantofi Nike Air Force One negri, abandonați, dar în stare bună. Îi duce acasă și îi vinde online cu 35 de dolari: „A fost prima dată când am găsit ceva care era gunoi, l-am vândut și am câștigat niște bani".
Câștigurile sale depind de ceea ce reușește să găsească în gunoiul altora.
Cea mai mare afacere a sa de până acum a fost vânzarea a zeci de scaune de birou Steelcase. Stevens a găsit 190 de astfel de scaune lângă un container de gunoi plin până la refuz într-o zonă cu multe clădiri de birouri.
Și-a luat mașina și, cu ajutorul unei remorci, le-a transportat pentru a le pune la vânzare online, la sute de dolari bucata.
Pe Facebook Marketplace s-au vândut ca pâinea caldă: unele le-a vândut în bloc pentru 17.000 de dolari, iar alți 10.600 de dolari au provenit din vânzări individuale.
Stevens lucrează zilnic cu perseverență. Recuperează obiecte din tomberoane, le curăță și le vinde pe platforme precum eBay și Facebook Marketplace. De obicei, își concentrează căutările în apropierea complexelor de birouri și a blocurilor de apartamente de lux din împrejurimile orașului Nashville.
Deșeurile de birou sunt deosebit de profitabile atunci când companiile reduc personalul: odată a găsit 120 de birouri reglabile pe înălțime abandonate în fața unei clădiri.
Din martie 2024, a vândut covoare persane realizate manual, iPad-uri și chiar săbii de samurai. Se descurcă singur și reduce la minimum costurile cu benzina, limitându-se la zone aflate la câțiva kilometri de apartamentul său.
Economisește și la costurile de ambalare a produselor: majoritatea cutiilor de carton și a benzii adezive pe care le folosește provin din gunoi. La fel și aproape toate mobilierul din apartamentul său: „Am realizat mult mai mult decât credeam că este posibil".
„Cantitatea de deșeuri din această țară este incredibilă. Aruncăm o mulțime de lucruri", povestește el. „Munca" acestui tânăr de 31 de ani nu poate trece neobservată, așa că, uneori, le cere permisiunea proprietarilor clădirilor să scormonească prin deșeuri și se prezintă ca angajat al serviciului de colectare a deșeurilor voluminoase. Alteori, Stevens se trezește cufundat printre deșeuri și resturi alimentare în descompunere, în timp ce încearcă să se ferească de agenții de pază. De obicei, evită să se furișeze și este atent la panourile cu „acces interzis".
Tânărul de 31 de ani este însă conștient că este foarte dificil să repete câștigurile obținute până acum. Când a început, avea datorii de aproximativ 12.000 de dolari, iar acum contul său bancar arată bine, dar această situație nu poate dura la nesfârșit.
De aceea, s-a apucat din nou de studiat pentru a se documenta asupra sectorului comerțului cu ridicata imobiliar, care constă în achiziționarea de contracte imobiliare la prețuri reduse și revânzarea „dreptului" său către investitori privați în schimbul unui comision.
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