Florin Salam sare la CTP: "Ce-ai de faci așa? Nea Popescule, măi Gargamel, vezi-ți, fratele meu, de viața ta. Zici că ți-am luat vreo gagică!"

Florin Salam i-a răspuns lui Cristian Tudor Popescu, după ce gazetarul a vorbit despre manelist în cadrul unui pod-cast, cu Mihai Bendeac, ambii invitați în podcastul lui Gojira.

Florin Salam a fost deranjat de declarațiile făcute de CTP și i-a dat replica într-un video postat pe TikTok. Manelistului nu i-a convenit că s-a spus despre el că e pe „prafuri", și i-a reproșat gazetarului că vorbește despre oameni pe care nu-i cunoaște. Acesta susține că astfel de vicii sunt deja de domeniul trecutului.

„Vreau să zic si eu două vorbe. Popescu, cum îl cheamă? Cristian Popescu, da. Cristian Popescu și atât sau mai are vreun nume d-astea, Farcaș sau ceva? Hai să fim siguri. Ia vezi, mă, pe netul ăla", le-a cerut Salam celor doi bărbați cu care se afla în mașină în momentul în care realiza clipul pentru TikTok. "N-am nimic cu tine, dar trebuie să-ți dau răspuns, că noi suntem bărbați"

„70 de ani? Să-i dea Dumnezeu sănătate, să zicem, da? Să-i dea, să-i dea, lasă, să-i dea. Domnul Popescu, ce-ai, frate? Ce-ai de faci așa? Nu te simti bine? El dacă m-ar cunoaște pe mine, ca un cetățean, simplu... Dar ce să, mă, că la ăla e greu să se apropie cineva după cum privește omul ăla și cum vorbește. E greu, cred că de-abia își iubește... Nu știu ce, nu dau exemplu familia, că e mult. Dar eu nu cred că are ăla vreun prieten.

Știi cu cine seamănă el? Cu Gargamel ăla. Știi, cu Gargamel ălă din desene animate? Era un om rău. Că avea pisică aia urâtă, știi? Mă, ca să vezi Dumnezeu cum face, mă. Domnul Popescu, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ce-ai, frate, ce-ai? Vorbești de droguri. De unde știi tu să vorbești de asta? Știi tu cum suntem noi la ora asta? Le-am făcut pe toate, am avut gagici multe, am pierdut nopți cu gagici. Ce vrei tu, băuturi proaste, băuturi bune... Gata, s-au dus... Știi tu ce facem noi în zilele de-asta? Critici tu, vorbești de droguri și de-asta...

N-am nimic cu tine, dar trebuie să-ți dau răspuns, că noi suntem bărbați. Trebuie să ai respect. Odată ce n-ai avut de-a face cu o anumită persoană, nu poți să vorbești așa. Că face, drege. Zic și eu, nea Popescule, îmi cer scuze și în fața ta dacă am îndrăzit să vorbesc astea, dar pune-te în locul meu, nea Popescule. Nu știu de ce ați adus discuția de mine acolo, habar n-am. Nu știu cum a venit vorba, dar emisiunea aia, nici nu știu a cui e emisiunea aia, ori a ta, ori a lui Bendeac.", a spus Salam.

"Nea Popescule, vezi-ți, fratele meu, de viața ta, dacă n-ai făcut nicio prostie în viața ta, adică nu ai băut, nu te-ai drogat... Dar la cum arăți... Să moară mama mea, că mă jur dacă nu zici că ai băgat heroină. Iartă-mă, dar ai vorbit pe dos. Iartă-mă, pân' la urmă, cine știe ce grade ai, să nu ne faci vreun rău. Te rog eu să stai liniștit. Dar e urât, și dacă ai o poziție mare, vezi-ți, Popescule, de ea.

Prea urât ați îmbătrânit, domnul Cristian. Am îmbătrânit și noi, dar nu ca el. El, personal, a îmbătrânit foarte urât. Ai făcut gâlceavă, ai citit povești de alea pe care tot tu le-ai inventat. E unul pe care nu-l cunoști. N-ai stat cu el de vorbă niciodată. La felul cum e el, nu cred ca are vreun prieten. Ăla e pus pe toti, el îi judecă pe toti. Are pastilă pentru toți.

Să trăiești, nea Popescule, să trăiești, să-ți dea Dumnezeu sănătate, să fii sănătos. Să-ți trăiască copiii tăi, familia ta, Popescule. Nu știu ce-ai cu mine, că dacă nu-ți place ce cânt eu... Zici că ți-am luat vreo gagică sau știu eu... Așa zici că ți-am făcut", l-a apostrofat Florin Salam pe CTP pe TikTok.

Dialogul care l-a deranjat pe Florin Salam a avut loc în cadrul pod-castului lui Gojira:

CTP: Îmi place că râde din inimă. N-am mai auzit demult. Azi aud doar „râs lăutăresc". Lăutarul nu are niciun chef să râdă, dar ca să-i lipești suta pe frunte, râde.

Bendeac: Eu sunt absolut fascinat de prestația scenică a lui Florin Salam și, ca să fiu și mai punctual, de un anumit tip de transă în care el poate ajunge.

CTP: Poate și cu un praf adjuvant, ceva, niște zăpadă?